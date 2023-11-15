Гергиев стал кандидатом в директоры Большого театра

Валерий Гергиев уже более четверти века возглавляет Мариинский театр, нынешний руководитель Большого, Владимир Урин, пришел на свою должность десять лет назад

Валерий Гергиев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Дирижер Валерий Гергиев может стать руководителем Большого театра, пишут «Известия» и «Фонтанка» со ссылкой на источники. О том, что такой вариант возможен, известно также источнику РБК, знакомому с обсуждением вопроса.

Гергиев — художественный руководитель-директор Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Если он возглавит Большой, то, предположительно, будет совмещать должности, пишет газета.

В пресс-службе Большого театра отказались от комментариев. РБК обратился к представителю Гергиева.

На данный момент генеральным директором Большого является Владимир Урин. Источник телеграм-канала Mash рассказал, что руководитель может покинуть театр до конца года.

В марте 2022 года президент Владимир Путин предлагал Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки по аналогии с существовавшей в прошлом Дирекцией императорских театров. Гергиев в свою очередь отметил, что подобная идея обсуждается с 1990-х годов и ее реализация «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».

70-летний Гергиев работает в Мариинском театре с 1978 года, когда его, выпускника Ленинградской консерватории, пригласили на должность ассистента главного дирижера. Через десять лет его избрали музыкальным руководителем театра. В 1996-м он стал худруком-директором, то есть возглавил оркестр, оперную и балетную труппы.

При Гергиеве Мариинка расширилась: в 2006 году был открыт концертный зал, в 2013-м — вторая сцена театра (Мариинский-2). Также у театра появилось два филиала: во Владивостоке (в 2016 году) и Владикавказе (в 2017-м). Кроме того, при нем в театре появились медиавещание, онлайн-трансляции концертов, звукозаписывающая студия и даже свой лейбл Mariinsky.

76-летний Урин начал свою театральную карьеру в 1973-м как директор Театра юного зрителя в своем родном Кирове. Затем приехал в Москву, в 1981–1996 годах занимал различные должности в Союзе театральных деятелей России.

В 1995-м стал директором Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В 2013-м его назначили гендиректором Большого театра.