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Гергиев стал кандидатом в директоры Большого театра

Валерий Гергиев может стать директором Большого театра
Валерий Гергиев уже более четверти века возглавляет Мариинский театр, нынешний руководитель Большого, Владимир Урин, пришел на свою должность десять лет назад
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Дирижер Валерий Гергиев может стать руководителем Большого театра, пишут «Известия» и «Фонтанка» со ссылкой на источники. О том, что такой вариант возможен, известно также источнику РБК, знакомому с обсуждением вопроса.

Гергиев — художественный руководитель-директор Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Если он возглавит Большой, то, предположительно, будет совмещать должности, пишет газета.

В пресс-службе Большого театра отказались от комментариев. РБК обратился к представителю Гергиева.

На данный момент генеральным директором Большого является Владимир Урин. Источник телеграм-канала Mash рассказал, что руководитель может покинуть театр до конца года.

В марте 2022 года президент Владимир Путин предлагал Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки по аналогии с существовавшей в прошлом Дирекцией императорских театров. Гергиев в свою очередь отметил, что подобная идея обсуждается с 1990-х годов и ее реализация «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».

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70-летний Гергиев работает в Мариинском театре с 1978 года, когда его, выпускника Ленинградской консерватории, пригласили на должность ассистента главного дирижера. Через десять лет его избрали музыкальным руководителем театра. В 1996-м он стал худруком-директором, то есть возглавил оркестр, оперную и балетную труппы.

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При Гергиеве Мариинка расширилась: в 2006 году был открыт концертный зал, в 2013-м — вторая сцена театра (Мариинский-2). Также у театра появилось два филиала: во Владивостоке (в 2016 году) и Владикавказе (в 2017-м). Кроме того, при нем в театре появились медиавещание, онлайн-трансляции концертов, звукозаписывающая студия и даже свой лейбл Mariinsky.

76-летний Урин начал свою театральную карьеру в 1973-м как директор Театра юного зрителя в своем родном Кирове. Затем приехал в Москву, в 1981–1996 годах занимал различные должности в Союзе театральных деятелей России.

В 1995-м стал директором Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В 2013-м его назначили гендиректором Большого театра.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Яна Баширова
Большой театр Валерий Гергиев Владимир Урин Мариинский театр
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