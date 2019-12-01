Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

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Фото: Минздрав России / ТАСС

В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 19 человек

Трагедия произошла на дороге между Читой и Сретенском. Автобус упал с моста в Сретенском районе края после того, как у него лопнуло колесо.

Всего в рейсовом автобусе, который ехал из Сретенска, было 44 пассажира и водитель, 19 из них погибли.

Из-за полученных автобусом повреждений люди не могли выбраться, всех достали уже после того, как транспортное средство поставили на колеса.

Владелец автобуса утверждает, что за рулем был опытный водитель. Он также погиб в результате аварии.

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