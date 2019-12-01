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EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
ДТП с 19 погибшими в Забайкалье, попытка столичных властей улучшить положение Москвы в мировых рейтингах, расследование методов Google в ЕС, рост производства черной икры — главные новости выходных в обзоре РБК
Фото: Минздрав России / ТАСС

В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 19 человек

Трагедия произошла на дороге между Читой и Сретенском. Автобус упал с моста в Сретенском районе края после того, как у него лопнуло колесо.

  • Всего в рейсовом автобусе, который ехал из Сретенска, было 44 пассажира и водитель, 19 из них погибли.
  • Из-за полученных автобусом повреждений люди не могли выбраться, всех достали уже после того, как транспортное средство поставили на колеса.
  • Владелец автобуса утверждает, что за рулем был опытный водитель. Он также погиб в результате аварии.

Москва решила улучшить положение в мировых рейтингах

Власти российской столицы готовы заплатить за разработку стратегии повышения позиций города в международных рейтингах.

  • За повышение рейтинга Москвы в международных рейтингах и создание положительного образа города в мэрии готовы заплатить 49,8 млн руб.
  • Победитель конкурса должен будет взаимодействовать с составителями рейтингов и приглашать их в Москву для демонстрации реального положения в городе.
  • Ждут от победителя также взаимодействия с экспертами, которые должны создавать материалы о положительных изменениях в Москве.
  • Улучшить позиции в рейтингах планируется уже в течение года или двух.

Евросоюз расследует методы Google по сбору данных

Расследование затронет данные, связанные с локальными поисковыми серверами и таргетированной рекламой.

  • Расследованием занимаются антимонопольные органы ЕС.
  • Анкеты с вопросами о методах сбора данных Google получили несколько компаний.
  • За последние годы Google несколько раз штрафовали за нарушение антимонопольного законодательства.
  • В самой американской компании утверждают, что используют полученные данные для улучшения работы своих сервисов.

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

В этом году в России заметно увеличилось производство черной икры. Причины называют разные. Правда, есть мнение, что никакого роста нет.

  • За девять месяцев икры осетровых рыб произвели на 23,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
  • Такую статистику в Росрыболовстве объясняют общим ростом числа осетровых рыб, которые выращивают в различных хозяйствах.
  • В Союзе осетроводов заявили, что роста нет, а статистика объясняется расфасовкой больших партий черной икры, завезенной из Китая и Уругвая.
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