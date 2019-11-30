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Бизнес ,  
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Производство черной икры в России выросло более чем на 20%
В этом году в России заметно увеличилось производство черной икры. По одной версии — из-за ранее сделанных инвестиций в осетровые фермы, по другой — из-за переупаковки импортной продукции, преимущественно из Китая и Уругвая
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В январе–сентябре 2019 года российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 т икры осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных Росрыболовством данных Росстата.

С 2005 года, когда Россия запретила промышленный вылов осетра и севрюги на Волге и Каспии (запрет на вылов белуги действует с 2000 года), отечественная черная икра может легально выпускаться только на таких аквакультурных хозяйствах. Поэтому ее производство на порядок меньше, чем выпуск красной икры. Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых.

Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб. Этот рост обусловлен активным строительством садков для разведения осетровых пород рыб в 2015–2016 годах, подтверждает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. По его словам, в России товарных осетров выращивают около 80 хозяйств, расположенных в основном в Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах. Самые распространенные виды — русский и сибирский осетр, стерлядь, также выращивается белуга, но в меньших объемах. В ближайшие несколько лет производство будет расти дальше, прогнозирует Зверев.

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Производство икры осетровых у российских хозяйств не растет, а, скорее, падает, возражает президент Союза осетроводов Александр Новиков. По его версии, прирост мог произойти из-за «перефасовщиков»: недобросовестные производители завозят из-за рубежа, в основном из Китая и Уругвая, черную икру в большой таре объемом 1,8 кг, а затем на своих предприятиях расфасовывают ее в маленькие баночки. Перефасованная икра приобретает статус уже отечественного продукта, в электронных ветеринарных сертификатах, которые стали обязательными для готовой рыбной продукции с 1 июля 2019 года, она указана как икра российского производства, поясняет Новиков.

В последние годы ферм, выращивающих осетровых, действительно стало больше, соглашается президент Союза осетроводов. Но, по его словам, речь идет о небольших фермах, специализирующихся на производстве мяса этих видов рыб в небольших объемах 3–5 т, у которых нет цехов для переработки икры. Чтобы увеличить производство черной икры, нужны крупные проекты, но инвесторам они не очень интересны из-за долгих сроков окупаемости: первую икру осетры дают не раньше, чем через шесть лет, указывает Новиков.

Официальная статистика не зафиксировала увеличение импорта черной икры. За три квартала 2019 года Россия ввезла из других стран около 5 т осетровой икры на $1,2 млн, подсчитал РБК на основе данных Федеральной таможенной службы. В 2018 году за этот же период Россия ввезла почти в 2,5 раза больше икры — 12,2 т на $2,6 млн. Но если в прошлом году основным поставщиком был Китай, который ввез 9,3 т осетровой икры, то в этом году из Китая за девять месяцев поступило всего 300 кг икры. Лидером стал Уругвай, не входивший до этого в список крупнейших поставщиков: в январе–сентябре 2019 года эта страна ввезла в Россию 1,8 т осетровой икры против 50,7 кг годом ранее.

Почему в России запрещен вылов осетровых, сколько стоит в рознице легальная и добытая браконьерами черная икра — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: черная икра, рыбная продукция, Росрыболовство
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