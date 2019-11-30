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Москва решила улучшить положение в мировых рейтингах
Власти Москвы готовы заплатить почти ₽50 млн за разработку стратегии повышения позиций города в международных рейтингах. Двигаться вверх планируется за счет разъяснительной работы с авторами рейтингов и материалов в зарубежных СМИ

Государственное бюджетное учреждение «Аналитический центр», подконтрольное департаменту экономической политики и развития Москвы, объявило конкурс на разработку стратегии по формированию положительного образа города «как безопасного, прогрессивного и привлекательного для туризма, проживания и инвестиций». Образ планируется улучить повысив позиции Москвы в международных рейтингах.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу столичной мэрии.

В каких рейтингах Москва хочет стать выше

Начальная цена контракта составляет 49,8 млн руб. Заявки принимаются до 23 декабря. На выполнение работ отведено до 360 дней. По результатам работы позиции Москвы должны будут повыситься в не менее, чем четырех из шести следующих рейтингов:

  • Quality of Living. Составляется Mercer. В 2019 году Москва занимала 167 место (между столицей Габона — Либревилем и Джиддой в Саудовской Аравии) из 231 позиций рейтинга;
  • Cities in Motion. Составляется IESE; В 2019-ом Москва занимала 86 место (между Ниццей и австрийским Линцем) из 174 анализируемых городов;
  • Sustainable Cities Index. Составляется Arcadis; В рейтинге 2018 года Москва находилась на 58 строчке (между Будапештом и Далласом) из 100 мест;
  • Safe Cities Index. Составляется Intelligence Unit при The Economist; В общем рейтинге, составленном в 2019 году, Москва заняла 37 место (между Стамбулом и Эль-Кувейтом) из 60 городов;
  • Global Power City Index. Составляется MORI. В рейтинге 2019 года Москва занимала 32 строчку (между Вашингтоном и Дублином) из 48 позиций;
  • World’s Most Liveable Cities. Составляется Intelligence Unit при The Economist. В 2019 году Москва заняла 68-ое из 140 возможных мест и была отнесена к категории городов, которые показали самые значительные изменения в части продвижения в рейтинге за последние 5 лет наряду с Киевом и Белградом.

Победитель должен будет изучить позиции Москвы в этих рейтингах за последние три года и определить показатели, по которым позиции российской столицы невысоки или снижаются. Эти показатели будут разделены на три группы:

  • Те, которые в результате несовершенства методики формирования недостоверно отражают реальное положение в Москве
  • Те, при формировании которых используются данные, недостоверно характеризующие положение города.
  • Те, для улучшить которые, можно только приняв меры для развития города.

Победители конкурса сосредоточатся на улучшении первых двух групп показателей.

Как планируется улучшать образ Москвы

Исходя из технического задания конкурса, главным способом улучшения позиций Москвы в мировых рейтингах станет взаимодействие с авторами, которые их составляют. Исполнители контракта не только должны будут узнать имена авторов рейтинга и их рабочие контракты, но и плотно с ними работать. В частности:

  • Авторы рейтинга получат письма, с просьбой обосновать позиции Москвы в рейтингах;
  • Затем с авторами будут вестись переговоры об изменении методик формирования рейтингов и изменения источников данных для них;
  • Авторов пригласят к участию Московском урбанистическом форуме и Московском финансовом форуме в 2020 году;
  • Для авторов, которые примут приглашение, исполнитель контракта проведет встречи с московскими властями «для демонстрации реального положения в городе Москве».

«Москва заинтересована в том, чтобы быть представленной в ведущих международных рейтингах и повышать свой вес в них», — пояснил РБК источник в мэрии. По его словам, коммуникация с составителями рейтингов нужна в первую очередь, чтобы понимать, по какому принципу составляется тот или иной рейтинг, как именно выбираются критерии и что авторы исследований подразумевают под каждым из них. «Та или иная сфера — будь то сфера обслуживания, общественного питания или транспорта — оценивается по-разному, и важно понимать, с каким инструментарием авторы исследований подходят к анализу. К примеру, интересно, исследователи в своей оценке берут за основу опросы общественного мнения или мнение экспертов, и так по каждому критерию каждого рейтинга», — отмечает собеседник РБК.

Кроме взаимодействия с авторами рейтингов планируется также работать с экспертным сообществом.

  • Для этого будут отобраны десять англоязычных изданий в социально-экономических областях, «в которых возможно размещение публикаций о положительных изменениях в развитии города Москвы».
  • Исполнитель контракта должен будет наладить связь с экспертами, которые публикуются в этих изданиях и обсудить с ними возможность публикаций о Москве.
  • Кроме того исполнитель поможет наладить взаимоотношение экспертов с московскими властями и при необходимости подготовить тексты публикаций.
  • В течение года после реализации проекта должно появиться не менее пяти публикаций экспертов, посвященные положительным изменениям в развитии города Москвы.

После исполнения контракта власти рассчитывают, что позиции города подниматься в рейтингах уже в течение 1-2 лет. Кроме того победитель даст рекомендации, как улучшить позиции и в среднесрочной перспективе — за 3-5 лет.

Среди российских городов Москва традиционно занимает первые строчки рейтингов качества городской среды. Например, в первом рейтинге комфортности городской среды, составленным в ноябре Минстроем совместно с госкомпанией «Дом.РФ» и консалтинговым бюро «Стрелка», Москва набрала больше всего баллов и заняла первое место в группе городов-миллионников. Согласно тому же рейтингу качество жизни в 77% российских городов признано неудовлетворительным.

В рамках Московского урбанистического форума традиционно публикуются исследования, показывающие улучшение качества жизни в российской столице. В исследовании PwC, подготовленном по заказу форума в прошлом году, Москва заняла верхние строчки в рейтингах мегаполисов по площади озеленения, развитию бесплатных точек доступа в интернет, числу камер видеонаблюдения и другим параметрам.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Ирина Парфентьева
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