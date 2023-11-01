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Суд отказался заочно арестовывать участницу Pussy Riot Толоконникову

Суд отказался заочно арестовывать Толоконникову по делу об оскорблении верующих
В марте Толоконникову объявили в розыск по статье об оскорблении чувств верующих из-за постов в соцсетях
Надежда Толоконникова
Надежда Толоконникова (Фото: Craig Barritt / Getty Images for Unfinished Live)

Бабушкинский районный суд Москвы не стал заочно арестовывать участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (внесена в реестр иностранных агентов) по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили РБК в пресс-службе суда.

1 ноября на официальном портале московских судов общей юрисдикции появилась информация о проведении заседания по делу Толоконниковой. Ходатайство об аресте Толоконниковой по ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, максимальное наказание — до года лишения свободы) было рассмотрено в этот же день.

В марте стало известно о возбуждении против Толоконниковой уголовного дела об оскорблении чувств верующих, поводом для которого стали ее посты в соцсетях. В конце марта МВД России объявило девушку в розыск.

Статья об оскорблении чувств верующих появилась в УК в 2013 году. За год до этого Pussy Riot (Толоконникова и еще две участницы группы) устроили «панк-молебен» с песней «Богородица, Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве. Девушек арестовали и позднее приговорили к двум годам колонии. Толоконникова вышла на свободу по президентской амнистии в декабре 2013-го.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Яна Баширова
Надежда Толоконникова оскорбление чувств верующих
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