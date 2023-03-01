Юрист сообщил о деле против Толоконниковой об оскорблении чувств верующих

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 80,1 (+0,59) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 75,25 (+0,36) Инвестиции, 16:22
Bloomberg узнал о просьбе Тинькова к Лондону о снятии санкций Политика, 20:22
В Киеве и большей части областей Украины объявили воздушную тревогу Политика, 20:21
Гладков исключил связь между отравлением и покушением на себя Политика, 20:20
В Пентагоне призвали не недооценивать военные возможности России Политика, 20:09
«Адмирал» выиграл первый за шесть лет матч в плей-офф КХЛ Спорт, 19:58
Как изменится образование в ближайшие годы РБК и Ростелеком, 19:39
Экс-чемпион мира по боксу россиянин Гассиев получил гражданство Армении Спорт, 19:39
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Украинцам посоветовали обращаться к правоохранителям насчет песен Лепса Политика, 19:27
Клуб НХЛ обменял российского олимпийского чемпиона Спорт, 19:17
Стартовала IX коллегия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Пресс-релиз, 19:16
В Газпромбанке назвали фаворитов по ожидаемой дивдоходности Инвестиции, 19:10
Росстат зафиксировал нетипичную для конца зимы дефляцию Экономика, 19:04
Юрист сообщил о деле против Толоконниковой об оскорблении чувств верующих Политика, 19:02
За зиму Солнце в Петербурге светило 52 часа Общество, 19:01
Политика ,  
0 

Юрист сообщил о деле против Толоконниковой об оскорблении чувств верующих

Против участницы Pussy Riot Толоконниковой возбудили дело об оскорблении чувств верующих
Поводом для дела стали посты в социальных сетях, сообщил юрист Павел Чиков. Участница Pussy Riot ранее уже отбывала срок по этой статье за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Она живет за границей
Надежда&nbsp;Толоконникова&nbsp;(признана Минюстом иноагентом)
Надежда Толоконникова (признана Минюстом иноагентом) (Фото: Armando Gallo / Zuma / Global Look Press)

В Москве возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих против участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана Минюстом иноагентом). Об этом сообщил юрист Павел Чиков в телеграм-канале.

По его словам, поводом стали посты в социальных сетях. О каких именно публикациях идет речь, он не уточнил.

Дело расследует Мещанский межрайонный следственный отдел Москвы. В рамках уголовного дела прошли обыски.

Толоконникова последние несколько лет живет в США.

РБК обратился за комментарием к Надежде Толоконниковой и старшему помощнику руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлии Ивановой.

В феврале 2012 года пять участниц Pussy Riot устроили панк-молебен в храме Христа Спасителя. Троих из них — Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — обвинили в оскорблении чувств верующих и хулиганстве и приговорили к двум годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд изменил наказание Самуцевич на условный срок. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены по амнистии. Статья об оскорблении чувств верующих появилась в Уголовном кодексе после дела Pussy Riot.

Читайте на РБК Pro
Как стать проджект-менеджером и вырасти до заработка в 200 тыс. руб.
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Почему замену Booking.com в России пока не нашли

Алехина также уехала из России. В апреле прошлого года Пресненский районный суд Москвы заменил ей ограничение свободы на 21 день колонии общего режима из-за того, что она срезала электронный браслет слежения. Алехина была приговорена к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу осенью 2021 года. Суд счел, что она участвовала в подстрекательстве к нарушению коронавирусных ограничений на несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Надежда Толоконникова Pussy Riot уголовное дело оскорбление чувств верующих
Материалы по теме
Адвокат сообщил об обыске в квартире участницы Pussy Riot
Общество
Трех участниц Pussy Riot задержали в Берне за вандализм
Политика
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter