Юрист сообщил о деле против Толоконниковой об оскорблении чувств верующих

Поводом для дела стали посты в социальных сетях, сообщил юрист Павел Чиков. Участница Pussy Riot ранее уже отбывала срок по этой статье за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Она живет за границей

Надежда Толоконникова (признана Минюстом иноагентом) (Фото: Armando Gallo / Zuma / Global Look Press)

В Москве возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих против участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана Минюстом иноагентом). Об этом сообщил юрист Павел Чиков в телеграм-канале.

По его словам, поводом стали посты в социальных сетях. О каких именно публикациях идет речь, он не уточнил.

Дело расследует Мещанский межрайонный следственный отдел Москвы. В рамках уголовного дела прошли обыски.

Толоконникова последние несколько лет живет в США.

РБК обратился за комментарием к Надежде Толоконниковой и старшему помощнику руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлии Ивановой.

В феврале 2012 года пять участниц Pussy Riot устроили панк-молебен в храме Христа Спасителя. Троих из них — Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — обвинили в оскорблении чувств верующих и хулиганстве и приговорили к двум годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд изменил наказание Самуцевич на условный срок. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены по амнистии. Статья об оскорблении чувств верующих появилась в Уголовном кодексе после дела Pussy Riot.

Алехина также уехала из России. В апреле прошлого года Пресненский районный суд Москвы заменил ей ограничение свободы на 21 день колонии общего режима из-за того, что она срезала электронный браслет слежения. Алехина была приговорена к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу осенью 2021 года. Суд счел, что она участвовала в подстрекательстве к нарушению коронавирусных ограничений на несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.