МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову по уголовному делу

МВД объявило Толоконникову в розыск по уголовной статье

Надежда Толоконникова (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (внесена в реестр иноагентов) объявили в розыск «по статье УК», следует из базы данных МВД России.

1 марта юрист Павел Чиков (внесен в реестр иноагентов) сообщил о возбуждении Мещанским межрайонным следственным отделом уголовного дела против Толоконниковой об оскорблении чувств верующих. Поводом стали посты в социальных сетях, какие именно публикации, Чиков не уточнил. В рамках расследования прошли обыски.

Юрист уточнял, что Толоконникова последние несколько лет находится не в России.

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