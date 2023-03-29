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МВД объявило Толоконникову в розыск по уголовной статье
МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову по уголовному делу
Надежда Толоконникова
Участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (внесена в реестр иноагентов) объявили в розыск «по статье УК», следует из базы данных МВД России.
1 марта юрист Павел Чиков (внесен в реестр иноагентов) сообщил о возбуждении Мещанским межрайонным следственным отделом уголовного дела против Толоконниковой об оскорблении чувств верующих. Поводом стали посты в социальных сетях, какие именно публикации, Чиков не уточнил. В рамках расследования прошли обыски.
Юрист уточнял, что Толоконникова последние несколько лет находится не в России.
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