Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа

Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа

Отправившие Рамиля Шамсутдинова в караул командиры воинской части в Забайкалье нарушили приказы, объявил министр обороны Сергей Шойгу, раскритиковав работу командиров с личным составом

Фото: mig41 / Telegram

Министр обороны Сергей Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трех суток — задания только контрактников, а не солдат срочной службы. Об этом рассказали РБК два источника, знакомых с результатами прошедшего в пятницу закрытого совещания в Минобороны по итогам расследования расстрела военнослужащим Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье.

По их словам, министр «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом, заявив, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул. «Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу», — говорит источник РБК.

«Министр поручил подготовить предложения о комплектовании подразделений охраны и немедленного реагирования, выполняющих задачи в составе подразделения от трех суток и более, только военнослужащими-контрактниками», — сказал один из источников РБК, по словам которого Шойгу назвал трагедию в Забайкалье «вопиющим преступлением» и поручил оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании.

По итогам совещания решено, что поверку воинской части проведет Главное управление контрольной и надзорной деятельности совместно с Генштабом.

«По результатам расследования все допустившие халатность будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения», — говорит источник РБК, знакомый с решениями по итогам совещания. Министр обороны, по словам источника РБК, приказал ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах во время прохождения медкомиссий. Также Шойгу, по словам источника, поручил Главному военно-политическому управлению оказать помощь семьям погибших и пострадавших военных.