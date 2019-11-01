В Минобороны ответили на сообщения о «нервном срыве» военных в Забайкалье

В Минобороны ответили на сообщения о «нервном срыве» военных в Забайкалье

В Министерстве обороны России назвали вымыслом данные о заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за «нервного срыва» после стрельбы в военчасти поселка Горный, передает «РИА Новости».

«Заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей. Воинское подразделение несет службу в штатном режиме», — говорится в сообщении.

О том, что после инцидента со стрельбой в одной из частей в Забайкалье несколько военнослужащих попали в госпиталь из-за нервного срыва, писало, в частности, информационное агентство URA.RU со ссылкой на главу комитета ХМАО Ирину Браун. По информации издания, семерых военных из Югры, служивших в Забайкалье, госпитализировали из военной части, в которой ранее один из призывников расстрелял восемь сослуживцев. В качестве источника агентство приводило главу Комитета солдатских матерей округа.

Расстрел в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, в том числе двух офицеров. Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). В Минобороны говорили, что возможной причиной поведения Шамсутдинова мог стать нервный срыв из-за личных проблем.

