Отец стрелка из Забайкалья ответил на сообщения о причинах стрельбы

Отец утроившего стрельбу в воинской части 54160 в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова не верит, что сын взялся за оружие из-за принуждения мыть полы. Об этом он сообщил в интервью изданию «Подъем».

«Я в это не верю, смеетесь что ли. Он физически крепкий парень был, он отпор даст любому», — сказал отец стрелка. Он отметил, что сын был психологически подготовлен к подобным вещам. По его мнению, для того, чтобы Шамсутдинов-младший взялся за оружие, должно было случится что-то «сверхчеловеческое».

Ранее источники РБК сообщили, что комиссия Минобороны подтвердила межличностный конфликт и «психологическую несовместимость» устроившего стрельбу в Забайкальском крае. По данным комиссии, произошедшему могла способствовать психологическая нагрузка из-за караульной службы, которая могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям. Источник «РИА Новости» говорил, что незадолго до стрельбы между Шамсутдиновым и сослуживцами произошел конфликт. «Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому», — сказал источник.

Трагедия в Забайкальской воинской части в поселке Горный произошла 25 октября. Шамсутдинов открыл огонь из автомата по своим сослуживцам. В результате восемь человек погибли, еще двое были ранены. Среди погибших — двое офицеров.