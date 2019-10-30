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Отец стрелка из Забайкалья ответил на сообщения о причинах стрельбы

Отец утроившего стрельбу в воинской части 54160 в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова не верит, что сын взялся за оружие из-за принуждения мыть полы. Об этом он сообщил в интервью изданию «Подъем».

«Я в это не верю, смеетесь что ли. Он физически крепкий парень был, он отпор даст любому», — сказал отец стрелка. Он отметил, что сын был психологически подготовлен к подобным вещам. По его мнению, для того, чтобы Шамсутдинов-младший взялся за оружие, должно было случится что-то «сверхчеловеческое».

Общество
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

Ранее источники РБК сообщили, что комиссия Минобороны подтвердила межличностный конфликт и «психологическую несовместимость» устроившего стрельбу в Забайкальском крае. По данным комиссии, произошедшему могла способствовать психологическая нагрузка из-за караульной службы, которая могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям. Источник «РИА Новости» говорил, что незадолго до стрельбы между Шамсутдиновым и сослуживцами произошел конфликт. «Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому», — сказал источник.

Трагедия в Забайкальской воинской части в поселке Горный произошла 25 октября. Шамсутдинов открыл огонь из автомата по своим сослуживцам. В результате восемь человек погибли, еще двое были ранены. Среди погибших — двое офицеров.

Минобороны России сообщало, что солдат расстрелял сослуживцев из-за нервного срыва на почве личных проблем, которые не были связаны со службой. СМИ со ссылкой на на источники писали, что причиной массового убийства могли стать неуставные отношения.

Теги: Забайкалье, стрельба, убийство, воинская часть
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