Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Первые железнодорожные направления в Крым, полковник ФСБ согласился отдать $6 млрд, материалы по делу Голунова получили гриф «секретно», бывшего вице-президента ОКР отпустили под залог в США — главные новости в обзоре РБК

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Минтранс выбрал железнодорожного оператора пассажирских перевозок в Крым

Перевозить пассажиров по железной дороге в Крым будет компания «Гранд Сервис Экспресс», которая, как сообщили в Минтрансе, сама выступила с такой инициативой.

Первыми маршрутами пассажирских железнодорожных перевозок в Крым станут Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.

По планам железнодорожное сообщение с полуостровом должны запустить в декабре этого года. Первыми будут пассажирские поезда, запуск грузовых отложили до июня 2020 года.

Про интерес «Гранд Сервис Экспресс» к перевозке пассажиров в Крым РБК писал еще в сентябре. Тогда стало известно о том, что компания подала заявку на регистрацию торгового знака «Таврия».

Полковник ФСБ согласился передать государству 6 млрд руб.

Обвиняемый в мошенничестве и получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин готов передать государству $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб., заявил в суде его адвокат Владимир Михайлов.