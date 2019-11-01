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Что случилось за день. Главные новости РБК
Первые железнодорожные направления в Крым, полковник ФСБ согласился отдать $6 млрд, материалы по делу Голунова получили гриф «секретно», бывшего вице-президента ОКР отпустили под залог в США — главные новости в обзоре РБК
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Минтранс выбрал железнодорожного оператора пассажирских перевозок в Крым

Перевозить пассажиров по железной дороге в Крым будет компания «Гранд Сервис Экспресс», которая, как сообщили в Минтрансе, сама выступила с такой инициативой.

  • Первыми маршрутами пассажирских железнодорожных перевозок в Крым станут Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.
  • По планам железнодорожное сообщение с полуостровом должны запустить в декабре этого года. Первыми будут пассажирские поезда, запуск грузовых отложили до июня 2020 года.
  • Про интерес «Гранд Сервис Экспресс» к перевозке пассажиров в Крым РБК писал еще в сентябре. Тогда стало известно о том, что компания подала заявку на регистрацию торгового знака «Таврия».

Полковник ФСБ согласился передать государству 6 млрд руб.

Обвиняемый в мошенничестве и получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин готов передать государству $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб., заявил в суде его адвокат Владимир Михайлов.

  • Эти средства (в общей сложности 6,1 млрд руб. по текущему курсу) были получены «из не предусмотренных законом источников», сообщил юрист. Он также согласился с изъятием в доход государства автомобиля Porsche Cayenne, часов и запонок.
  • Остальные требования Черкалин не признает. Генпрокуратура требовала изъять активы семьи полковника на сумму 6,3 млрд руб., включая пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, а также другую недвижимость и деньги.
  • По версии следствия, в 2011 году Черкалин и два других бывших сотрудника ФСБ заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг», угрожая уголовным преследованием.

Следствие засекретило материалы по делу Голунова

Речь идет о материалах дела, в рамках которого организовали проверку полицейских, задержавших в июне журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По словам адвоката Сергея Бадамшина, обжаловать секретность не будут.

  • «У нас другой вопрос, более насущный: почему в течение четырех месяцев совершенное преступление не расследуется? И почему не привлечены к уголовной ответственности лица, совершившие преступление в отношении Ивана Голунова?» — сказал Бадамшин.
  • На заседание суда Голунов пришел в бронежилете, адвокат объяснил это мерами государственной защиты, которую предоставили журналисту.
  • Голунова задержали 6 июня по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, на фоне общественного резонанса и после экспертиз обвинения с журналиста сняли. СК ведет доследственную проверку о превышении должностных полномочий при его задержании.

Билалова отпустили под залог в США

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России, экс-главу «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова выпустили под залог в США.

  • В миграционной службе США не уточнили, кто внес залог за россиянина. Билалова все еще планируют выдворить из страны через суд, добавили в ведомстве.
  • Билалов приехал в США в 2016 году не в качестве иммигранта, но не покинул страну вовремя в соответствии с правилами пребывания. В конце октября его задержали во Флориде и взяли под стражу.
  • Билалов оставил свои посты и покинул Россию после того, как президент Владимир Путин раскритиковал его за рост стоимости и затягивание строительства олимпийских объектов в Сочи. Кроме того, против него возбудили уголовное дело о необоснованных тратах на поездки.
Автор: Константин Нагаев
Теги: Крым, ФСБ, Иван Голунов
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