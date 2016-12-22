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В Москве образовались девятибалльные пробки
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В Москве образовались девятибалльные пробки
Общество, 19:56
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В Москве образовались девятибалльные пробки
«Яндекс» зафиксировал в Москве девятибалльные пробки. В столичном Центре организации дорожного движения объясняют это возросшим в последний месяц количеством машин, в том числе из других регионов, и сменой сезонов
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На дорогах столицы вечером 1 ноября образовались девятибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднено движение по Серебрянической, Пречистенской, Кремлевской набережным, на участке от станции метро «Цветной бульвар» до станции «Кузнецкий Мост». Согласно данным ресурса, загружены также Садовое и Третье транспортное кольцо, Москворецкая и Болотная набережные, ​Большой Москворецкий мост, Большая Якиманка, Тверской и Страстной бульвары, Малая Дмитровка, наблюдаются пробки на юго-востоке и северо-западе МКАД. ​

Девятибалльные пробки действительно образовались на дорогах Москвы вечером в четверг, подтвердили РБК в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

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В ЦОДД пояснили, что в последний месяц в Москве сильно увеличилось количество автомобилей, в том числе и  из других регионов. «Кроме того, погода неустойчива. Некоторые автомобилисты уже адаптировались к зимнему периоду, другие еще нет», — отмечают в пресс-службе ЦОДД.

Для того чтобы избежать пробок, автомобилистам советуют сдвинуть поездки на более позднее время (после 20:00) или пользоваться общественным транспортом.

Чуть более недели назад, 24 октября, Москва встала в десятибалльных пробках из-за плохой погоды. «Яндекс» оценил затруднение движения в городе в 10 баллов. Показатель продержался порядка 18 минут, сообщили РБК в ЦОДД. «По состоянию на 19 часов — уже девять баллов», — сообщили тогда в центре организации дорожного движения.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: пробки , Москва
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