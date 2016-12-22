ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,40 64,73 EUR Нал. 75,55 73,81 USD Бирж. 65,55 +0,03 EUR Бирж. 74,65 -0,46 USD ЦБ. 65,63 +0,32 EUR ЦБ. 75,08 +0,22 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6582,00 +30,12 IMOEX 2336,49 +1,34% RTSI 1125,08 +1,65% Brent 76,75 -0,32% DJIA 24950,64 -0,96% Nasdaq 7239,57 -2,68%
Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за дождя и перекрытий
Лента новостей
Депутат и глава Меджлиса сорвал заседание российско-украинской комиссии 21:56, Политика Диалог без вето: о чем премьер Италии говорил с Путиным в Кремле 21:42, Политика СКР задержал куратора патриотического воспитания в Москве 21:30, Общество Нурмагомедову выплатили половину гонорара за бой с Макгрегором 21:24, Спорт Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов 21:18, Политика Кончаловский показал Путину и Конте фрагмент фильма «Грех» о Микеланджело 21:14, Общество Минкомсвязь снимет монополию операторов на тестирование технологии 5G 21:11, Технологии и медиа Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 20:56, Партнерский материал В Samsung назвали слухами сообщения об иске и штрафе для Ксении Собчак 20:54, Общество Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из ДРСМД 20:53, Политика Тренер «Спартака» Рианчо рассказал о разногласиях с Каррерой 20:47, Спорт Охота на вице-мэров: чем обернется спецоперация силовиков в Сочи 20:45, Политика Сечин опроверг выход итальянской Eni из проектов с «Роснефтью» 20:39, Бизнес Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 20:38, РБК и Экспострой на Нахимовском Конгрессмену в США отправили подозрительную посылку после Клинтон и Обамы 20:35, Общество Российский L'Officiel сменил владельца 20:30, Технологии и медиа Появилось видео наводнения в Туапсе 20:26, Общество Трамп и Пенс осудили рассылку бомб семье Клинтон и Обаме 20:16, Политика Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за дождя и перекрытий 20:12, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 19:59, РБК и FW Raiffeisen Аналитики рассказали о рекордных темпах сокращения внешнего долга России 19:58, Экономика Путин оценил переговоры с Конте как содержательные и результативные 19:57, Политика Рахманов рассказал о плане Полтавченко вывести ОСК на уровень «Роснефти» 19:54, Политика ФСБ увидела угрозу нацбезопасности в проекте глобального интернета 19:44, Бизнес Путин пообещал гонку вооружений при отказе США от всех договоров 19:37, Политика СМИ сообщили об иске Samsung к Ксении Собчак за использование iPhone 19:30, Общество Enel договорилась с РЖД о стратегическом партнерстве 19:28, Бизнес В Италии Apple и Samsung оштрафовали на €15 млн из-за работы смартфонов 19:26, Технологии и медиа
Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за дождя и перекрытий
Общество, 20:12
0
Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за дождя и перекрытий
«Яндекс» зафиксировал в Москве максимальный уровень пробок — 10 баллов из 10 возможных. В ЦОДД объяснили происходящее плохой погодой и «столичными функциями» Москвы
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Пробки в Москве вечером в среду, 24 октября, на 18 часов достигли показателя 10 баллов, сообщили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). «Да, в вечерний час пик «Яндекс» оценил движение в городе в 10 баллов, которые продержались порядка 18 минут. По состоянию на 19 часов — уже 9 баллов», — сказали в службе.

При этом в ЦОДД подчеркнули, что баллы — оценочный показатель. «Движение в городе есть. Мы наблюдаем, что основные проблемы сосредоточены в центре — центральная часть города сильно перегружена. Это связано с плохими погодными условиями, что всегда способствует увеличению количества мелких ДТП на дороге и образованию заторов», — пояснили в пресс-службе.

«Кроме того, Москва продолжает выполнять столичные функции, из-за чего в городе периодически могут организовываться локальные ограничения движения.
Сегодня с самого утра мы наблюдаем высокую загруженность дорог в пределах 6–7 баллов», — добавили в ЦОДД. Вылетные магистрали едут, совершенно рабочее движение на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице, Липецкой улице, Каширском шоссе, Варшавском шоссе, Дмитровском шоссе, Можайском шоссе, Рублевском шоссе, Волоколамском шоссе, Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Осташковской улице, рассказали в ЦОДД.

Городской транспорт движется штатно, метро, МЦК и наземный транспорт готовы к увеличению потока пассажиров, добавили в пресс-службе.

В Москве с утра среды, 24 октября, продолжается дождь. В соответствии с данными Гидрометцентра, столичный регион оказался практически в самом центре североатлантического циклона. Давление в Москве резко упало, достигнув уровня намного ниже нормы — в 725 мм рт. ст. В ночь на субботу синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, утром может возникнуть гололедица.

Авторы: Валерий Романов, Георгий Тадтаев.
Теги: Москва , пробки
Главное
Путин призвал министров «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов Политика
Материалы по теме
Пробки в Москве достигли 9 баллов Общество
Пробки в Москве из-за снегопада поднялись до максимума в 2018 году Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter