Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за дождя и перекрытий

«Яндекс» зафиксировал в Москве максимальный уровень пробок — 10 баллов из 10 возможных. В ЦОДД объяснили происходящее плохой погодой и «столичными функциями» Москвы

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Пробки в Москве вечером в среду, 24 октября, на 18 часов достигли показателя 10 баллов, сообщили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). «Да, в вечерний час пик «Яндекс» оценил движение в городе в 10 баллов, которые продержались порядка 18 минут. По состоянию на 19 часов — уже 9 баллов», — сказали в службе.

При этом в ЦОДД подчеркнули, что баллы — оценочный показатель. «Движение в городе есть. Мы наблюдаем, что основные проблемы сосредоточены в центре — центральная часть города сильно перегружена. Это связано с плохими погодными условиями, что всегда способствует увеличению количества мелких ДТП на дороге и образованию заторов», — пояснили в пресс-службе.

«Кроме того, Москва продолжает выполнять столичные функции, из-за чего в городе периодически могут организовываться локальные ограничения движения.

Сегодня с самого утра мы наблюдаем высокую загруженность дорог в пределах 6–7 баллов», — добавили в ЦОДД. Вылетные магистрали едут, совершенно рабочее движение на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице, Липецкой улице, Каширском шоссе, Варшавском шоссе, Дмитровском шоссе, Можайском шоссе, Рублевском шоссе, Волоколамском шоссе, Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Осташковской улице, рассказали в ЦОДД.

Городской транспорт движется штатно, метро, МЦК и наземный транспорт готовы к увеличению потока пассажиров, добавили в пресс-службе.

В Москве с утра среды, 24 октября, продолжается дождь. В соответствии с данными Гидрометцентра, столичный регион оказался практически в самом центре североатлантического циклона. Давление в Москве резко упало, достигнув уровня намного ниже нормы — в 725 мм рт. ст. В ночь на субботу синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, утром может возникнуть гололедица.