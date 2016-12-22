Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за дождя

Из-за дождя вечером в пятницу в Москве ожидаются пробки. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), которое поступило в РБК.

По прогнозу синоптиков, 20 июля в Москве будет идти дождь. ЦОДД просит водителей быть более внимательными на дорогах из-за непогоды. Возможно затруднение транспортного движения и увеличение числа аварий.

В основном затруднения прогнозируются на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в Подмосковье.

ЦОДД просит жителей Москвы по возможности отказаться от поездок по городу на машинах или перенести поездки на время после 20 часов. Чтобы избежать роста числа ДТП и осложнения ситуации на дорогах, водителей просят быть более внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, не парковать автомобили вблизи деревьев и крупных рекламных конструкций.

Ранее в «Фобосе» рассказали РБК, что за сутки в столице выпала треть месячной нормы осадков. Дожди и грозы ожидаются и в пятницу, но менее интенсивные. Максимальная температура воздуха 20 июля составит плюс 25–27 градусов.

Накануне МЧС предупредило жителей столицы о сильном дожде в ночь на 20 июля. Водителям посоветовали воздержаться от поездок на автомобиле, а пешеходам — не выходить на улицу без надобности.