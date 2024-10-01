В РАН выступили в защиту преподавания теории Дарвина в школах

В комиссии по борьбе с лженаукой при РАН сочли, что призывы отказаться от теории Дарвина в школьной программе говорят о недостаточной открытости науки для общества. Изъятие теории из учебников ученые считают недопустимым

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Исключение эволюционной теории из школьного курса биологии недопустимо, обсуждение этого вопроса возможно только с участием профильных специалистов, в данном случае биологов, чье мнение должно быть приоритетным, заявили в комиссии по борьбе с лженаукой при Экспертном совете Российской академии наук (РАН). Заявление комиссии опубликовало RTVI.

В документе говорится, что эволюционная теория, основанная на идеях Чарльза Дарвина, является фундаментом современной биологии. «Речь идет не только о происхождении человека от древних приматов, а о происхождении всего живого от единого общего предка. Человек имеет общего предка не только с шимпанзе, но и со всеми клеточными формами жизни на планете. Этот вопрос не является предметом спора среди профильных специалистов: биологов, антропологов и палеонтологов как в России, так и в мире. Этот вопрос также не является вопросом веры», — отмечают члены комиссии.

Сформулированные Дарвином принципы, дополненные современными учеными, используются как в фундаментальных, так в прикладных направлениях в биологии, например, при разработке лекарств, в генной инженерии, в изучении старения. Основной выдвинутый Дарвином принцип, объясняющий механизм развития жизни на Земле, актуален и сейчас: «именно изменчивость, наследственность и естественный отбор объясняют многообразие жизни на нашей планете», сказано в публикации.

Английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин в 1859 году выдвинул гипотезу, что главный фактор эволюции — это естественный отбор. А в 1871 году он пришел к выводу, что у человека был обезьяноподобный предок. В качестве доказательства ученый приводил то, что целый ряд характеристик, в частности анатомия и физиология, у людей и приматов очень схожи.

Эволюционная теория «связывает вместе все разделы науки о жизни от молекулярной биологии и генетики до палеонтологии, зоологии и физиологии», считают ученые. Кроме того, она подтверждается экспериментальными наблюдениями, лабораторными экспериментами и согласуется с данными из смежных областей. В связи с этим эволюционную теорию нельзя исключить из школьной программы, поскольку без нее невозможно изучение других направлений биологии.

«Если, как предлагают некоторые деятели, исключить столь важную часть научной картины мира из школьной программы, пострадает, прежде всего, будущее российской науки и образования», — считают в комиссии.

По мнению ученых, предложения изъять теорию Дарвина из учебников «свидетельствуют о слабости просветительской и научно-популяризаторской деятельности, о недостаточной открытости науки для общества».

Что касается заявления о «духовном разложении», к которому может привести изучение теории Дарвина, в комиссии по борьбе с лженаукой подчеркивают, что речь идет об «ознакомлении с установленными наукой фактами». «Знакомство с теорией эволюции способствует духовному разложению не больше, чем изучение таблицы Менделеева, второго начала термодинамики или устройства Солнечной системы. <...> Едва ли стоит уподобляться сторонникам плоской Земли, аналогичным образом отрицающим неприятные им факты. Напротив, отказ от преподавания фундаментальной для всей биологии теории эволюции приведет к увеличению научной безграмотности», — говорится в заявлении.

Также в комиссии отмечают, что утверждение о том, что «все религии признали» ошибочность дарвинизма, не соответствует действительности. В качестве подтверждения комиссия приводит признание теории эволюции католической церковью.

Представители духовенства неоднократно называли теорию Дарвина ненаучной. Новый виток обсуждение этой темы получило после того, как помощник премьер-министра России, экс-мэр Грозного и бывший премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников, назвав ее «ошибочной» и «идущей вразрез с религией».

«Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали», — сказал он тогда.

С позицией Хучиева согласились некоторые представители христианства. В частности, его поддержал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, заявив, что теорию Дарвина следует исключить из учебников как «вводящую в заблуждение».

В свою очередь глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил мнение, что научный и религиозный подходы не обязательно должны конфликтовать между собой. С его точки зрения, необходимо ставить вопрос о представлении многообразия как научных подходов, так и тех, что не считаются таковыми.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что эволюционная теория не является фактором в антирелигиозных спорах, а, наоборот, «свидетельствует о невероятном божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции».