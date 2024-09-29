Легойда выразил сожаление из-за призыва запретить теорию Дарвина в школах

Легойда заявил, что не следует «сталкивать» науку и религию. По его мнению, нужно ставить вопрос о представлении многообразия как научных подходов, так и тех, что не считаются таковыми. В противном случае может возникать диссонанс

Владимир Легойда (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Научный и религиозный подходы не обязательно должны конфликтовать между собой, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио «Вера», комментируя инициативу с запретом теории эволюции Чарльза Дарвина в школах.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что вопрос не столько в самой теории, сколько в подходах к преподаванию: в общеобразовательной школе ребенку «без философской глубины говорится о происхождении человека», а в воскресной школе ему «без учета того, что мы называем научной картиной мира», рассказывают о том, что может быть воспринято как противоположная точка зрения. В связи с этим у ребенка может возникнуть «когнитивный диссонанс», считает Легойда.

«Что он выберет, над чем он посмеется, что он воспримет как несерьезное — мы не знаем», — отметил он, добавив, что в христианстве считается, что современная наука как европейский феномен возникла «в лоне христианской традиции».

В связи с этим представление о неизбежном конфликте науки и религии ложное, многие научные подходы могут сочетаться с религиозными убеждениями, говорит Легойда. По его мнению, вопрос нужно ставить не о запрете преподавания тех или иных теорий и концепций, а о представлении о многообразии как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся лишь к научному.

Представитель РПЦ напомнил о подходе итальянского физика Галилео Галилея: «Библия учит нас не тому, как устроено небо, но тому, как на него взойти». Легойда считает, что такая позиция актуальна и сейчас.

«Вопрос — зачем сталкивать науку и религию, зачем их смешивать? Это не очень понятно. Поэтому я сожалею о некоторых высказываниях, которые прозвучали и от людей православных. Они просто где-то поспешили прокомментировать в тех ситуациях, где можно было промолчать. Или, по крайней мере, дать более развернутый сложный комментарий», — заключил Легойда.

Существует множество теорий происхождения человека, которые условно можно разделить на три группы: научные (в том числе эволюционная), религиозные и философские. Основы современной эволюционной теории заложил английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин. В 1859 году он выдвинул гипотезу, что главный фактор эволюции — это естественный отбор. А в 1871 году Дарвин пришел к выводу, что у человека был обезьяноподобный предок. В качестве доказательства ученый приводил то, что целый ряд характеристик, в частности анатомия и физиология, у людей и приматов очень схожи. Легойда в интервью отмечает, что «примитивный» подход к теории Дарвина как о происхождении человека от обезьяны не является научной теорией.

Представители духовенства неоднократно называли теорию Дарвина ненаучной. Новый виток обсуждение этой темы получило после того, как помощник премьер-министра России, экс-мэр Грозного и бывший премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников, назвав ее «ошибочной» и «идущей вразрез с религией».

«Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали», — сказал он тогда.

С позицией Хучиева согласились и некоторые представители христианства. В частности, его поддержал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, заявив, что теорию Дарвина следует исключить из учебников как «вводящую в заблуждение». По мнению иерея, дарвиновская теория «изначально безнравственна», поскольку она «предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная».