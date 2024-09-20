Глава патриаршей комиссии поддержал запрет на теорию Дарвина в учебниках

Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев предложил исключить теорию эволюции из школьных учебников. Иерей согласился с ним, назвав ее «изначально безнравственной»: она «предполагает сиротство рода человеческого»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви (РПЦ) иерей Федор Лукьянов согласился с мнением помощника премьер-министра России, экс-мэра Грозного и бывшего премьера Чечни Муслима Хучиева, который заявил, что нужно исключить теорию эволюции Чарльза Дарвина из школьных учебников.

«Согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую в заблуждение», — сказал «РИА Новости» Лукьянов.

По мнению иерея, дарвиновская теория «изначально безнравственна», поскольку она «предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша вселенная».

Он упомянул химика Эрнста Чейна (получил Нобелевскую премию за открытие пенициллина вместе с Александром Флемингом и Ховардом Флори), который был «последовательным критиком дарвинизма».

«Теория эволюции не отвечает на вопрос зарождения жизни как таковой, на вопрос о сложности и разумности устройства живых существ, генетической деградации, свойственной изначально сложным системам, в ней отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме», — заявил глава патриаршей комиссии.

Накануне Хучиев на первом заседании Всероссийского родительского комитета предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников, назвав ее «ошибочной» и «идущей вразрез с религией».

«Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — заявил Хучиев.

В 2019 году протоиерей Димитрий Смирнов, возглавлявший тогда патриаршую комиссию по вопросам семьи (умер в октябре 2020-го), называл теорию эволюции «совершенно ненаучной». «Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети», — говорил он. Священнослужитель предлагал «либо принять библейское учение», согласно которому человека и всю жизнь на Земле создал Бог, «либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать».

Кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Станислав Дробышевский считает противников дарвиновской теории людьми, «застрявшими в XIX веке». «Они попросту безграмотны: сейчас словосочетание «недостающее звено» имеет только историческое значение. У нас есть прямой непрерывный ряд от живших в позднемеловой период пургаториусов до современного человека — со всеми промежуточными этапами. Очевидно, что где-то мы знаем мало, от кого-то осталось всего три зуба, но все звенья найдены и поименованы», — пояснял ученый.

Папа римский Франциск в 2014 году заявил, что «эволюция не противоречит сотворению мира потому, что она предполагает создание живых существ, которые затем эволюционируют».