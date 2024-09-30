Патриарх Кирилл оценил предложение запретить теорию эволюции в школах

По мнению патриарха, теория Дарвина не является аргументом в спорах о религии. Исключить теорию эволюции из школьных учебников предлагал бывший премьер Чечни Муслим Хучиев

Патриарх Кирилл (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Эволюция свидетельствует о божественном замысле о человеке, поэтому теория Чарльза Дарвина не является фактором в антирелигиозных спорах. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус».

«Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Вот иногда говорили, что эволюция против божьего замысла — она не против божьего замысла, а свидетельствует о невероятном божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», — сказал глава Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх рассказал, что для него эволюция никогда не была фактором антирелигиозных аргументов. «Наоборот: такой инструмент заложен», — сказал он.

Представители духовенства неоднократно называли теорию Дарвина «ненаучной». Новый виток обсуждение этой темы получило после того, как помощник премьер-министра России, экс-мэр Грозного и бывший премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников, назвав ее «ошибочной» и «идущей вразрез с религией».

«Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали», — сказал он тогда.

С позицией Хучиева согласились и некоторые представители РПЦ. В частности, его поддержал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он заявил, что теорию Дарвина следует исключить из учебников как «вводящую в заблуждение». По мнению иерея, дарвиновская теория «изначально безнравственна», поскольку она «предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная».

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в свою очередь, выразил мнение, что научный и религиозный подходы не обязательно должны конфликтовать между собой. С его точки зрения, необходимо ставить вопрос о представлении многообразия как научных подходов, так и тех, что не считаются таковыми.

В феврале опрос ВЦИОМ показал, что доля россиян, которые считают в той или иной мере необходимым преподавание теории эволюции в школе, составляет 65%. Доля тех, кто верит в теорию о происхождении человека от обезьяны в ходе процесса естественной эволюции, составила 28%, верящих в то, что человек был создан Богом, — 23%, 39% сочли, что современная наука пока не в состоянии ответить на вопрос о происхождении человека, 3% россиян выразили уверенность, что человек произошел от пришельцев.

В ходе схожей дискуссии в США, где обсуждался вопрос о допустимости преподавания креационизма в школах, 42 нобелевских лауреата написали открытое письмо, выступив за преподавание теории эволюции. Они указывали, что научно обоснованную теорию эволюции нельзя преподносить в качестве сомнительной гипотезы.