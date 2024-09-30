 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Патриарх Кирилл оценил предложение запретить теорию эволюции в школах

Патриарх Кирилл: эволюция не противоречит божьему замыслу
По мнению патриарха, теория Дарвина не является аргументом в спорах о религии. Исключить теорию эволюции из школьных учебников предлагал бывший премьер Чечни Муслим Хучиев
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Эволюция свидетельствует о божественном замысле о человеке, поэтому теория Чарльза Дарвина не является фактором в антирелигиозных спорах. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус».

«Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Вот иногда говорили, что эволюция против божьего замысла — она не против божьего замысла, а свидетельствует о невероятном божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», — сказал глава Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх рассказал, что для него эволюция никогда не была фактором антирелигиозных аргументов. «Наоборот: такой инструмент заложен», — сказал он.

Легойда выразил сожаление из-за призыва запретить теорию Дарвина в школах
Общество
Владимир Легойда

Представители духовенства неоднократно называли теорию Дарвина «ненаучной». Новый виток обсуждение этой темы получило после того, как помощник премьер-министра России, экс-мэр Грозного и бывший премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников, назвав ее «ошибочной» и «идущей вразрез с религией».

«Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали», — сказал он тогда.

С позицией Хучиева согласились и некоторые представители РПЦ. В частности, его поддержал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он заявил, что теорию Дарвина следует исключить из учебников как «вводящую в заблуждение». По мнению иерея, дарвиновская теория «изначально безнравственна», поскольку она «предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная».

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в свою очередь, выразил мнение, что научный и религиозный подходы не обязательно должны конфликтовать между собой. С его точки зрения, необходимо ставить вопрос о представлении многообразия как научных подходов, так и тех, что не считаются таковыми.

В феврале опрос ВЦИОМ показал, что доля россиян, которые считают в той или иной мере необходимым преподавание теории эволюции в школе, составляет 65%. Доля тех, кто верит в теорию о происхождении человека от обезьяны в ходе процесса естественной эволюции, составила 28%, верящих в то, что человек был создан Богом, — 23%, 39% сочли, что современная наука пока не в состоянии ответить на вопрос о происхождении человека, 3% россиян выразили уверенность, что человек произошел от пришельцев.

В ходе схожей дискуссии в США, где обсуждался вопрос о допустимости преподавания креационизма в школах, 42 нобелевских лауреата написали открытое письмо, выступив за преподавание теории эволюции. Они указывали, что научно обоснованную теорию эволюции нельзя преподносить в качестве сомнительной гипотезы.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
патриарх Кирилл РПЦ Теория Дарвина эволюция
Материалы по теме
Легойда выразил сожаление из-за призыва запретить теорию Дарвина в школах
Общество
Глава патриаршей комиссии поддержал запрет на теорию Дарвина в учебниках
Политика
Экс-премьер Чечни призвал запретить в школах теорию Дарвина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Журналиста Романа Баданина оштрафовали за посты без плашки иноагентаОбщество, 16:14
Новая эра доставки: обзор мобильного приложения «Почты России»Отрасли, 16:02
Боты, некачественные лиды и другие враги застройщика. Как их поборотьPro, 15:55
В Санкт-Петербурге создадут единый центр производства морских дроновПолитика, 15:54
Минфин назвал объем финансирования жилищных программ в 2025–2027 годахНедвижимость, 15:53
Дело о диверсии завели после взрыва на мосту в Самарской областиОбщество, 15:50
В Петропавловске-Камчатском ввели ночные патрули из-за нашествия медведейОбщество, 15:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд в Хабаровске дал россиянину 15 лет колонии за госизменуОбщество, 15:48
Роднина увидела спад интереса не только к футболу, но и всему спортуСпорт, 15:48
Последствия урагана «Хелен» в США. ФотогалереяОбщество, 15:47 
Производитель хлеба «Коломенский» снизит цены после проверки ФАСБизнес, 15:45
Крупный майнер спрогнозировал подорожание биткоина до $200 тыс.Крипто, 15:43
Discord оштрафовали на ₽3,5 млн за отказ удалять информациюПолитика, 15:43
Грифонам на Банковском мосту в Петербурге продырявили лапыОбщество, 15:40