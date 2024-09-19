Экс-премьер Чечни призвал запретить в школах теорию Дарвина

Хучиев на заседании Всероссийского родительского комитета обвинил теорию Дарвина в духовном разложении детей и предложил убрать ее из школьных учебников

Памятник Чарльзу Дарвину (Фото: seeshooteatrepeat / Shutterstock)

Помощник председателя правительства, экс-мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Об этом он заявил в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета, передает корреспондент РБК.

«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — задался вопросом Хучиев.

Кравцов это предложение пока не комментировал.

Существует множество теорий происхождения человека, которые условно можно разделить на три группы: научные (в том числе эволюционная), религиозные и философские. Основы современной эволюционной теории заложил английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин. В 1859 году он выдвинул гипотезу, что главный фактор эволюции — это естественный отбор. А в 1871 году Дарвин пришел к выводу, что у человека был обезьяноподобный предок. В качестве доказательства ученый приводил то, что целый ряд характеристик, в частности анатомия и физиология, у людей и приматов очень схожи. Выводы из его книги «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» стали основой для будущих исследований.

Теорию Дарвина неоднократно называли антинаучной представители духовенства. Так, в 2019 году об этом говорил на тот момент глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. «Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — утверждал он.

По его мнению, нужно «либо принять библейское учение», согласно которому человека и всю жизнь на Земле создал Бог, «либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать».

В то же время, как отмечал доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислав Дробышевский, общий геном у человека с шимпанзе составляет от 94 до 98% в зависимости от метода подсчета. Кроме этого, у человека и других обезьян единые группы крови, проводились успешные эксперименты по переливанию крови от одних другим, и наоборот. Вместе с тем, по словам ученого, вопрос о «недостающем звене» в эволюции человека уже больше полувека не актуален: практически все переходы от непосредственных предков приматов до современного человека современным ученым известны и подробно описаны.