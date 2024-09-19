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Экс-премьер Чечни призвал запретить в школах теорию Дарвина

Хучиев на заседании Всероссийского родительского комитета обвинил теорию Дарвина в духовном разложении детей и предложил убрать ее из школьных учебников
Памятник Чарльзу Дарвину
Памятник Чарльзу Дарвину (Фото: seeshooteatrepeat / Shutterstock)

Помощник председателя правительства, экс-мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Об этом он заявил в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета, передает корреспондент РБК.

«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — задался вопросом Хучиев.

Кравцов это предложение пока не комментировал.

Существует множество теорий происхождения человека, которые условно можно разделить на три группы: научные (в том числе эволюционная), религиозные и философские. Основы современной эволюционной теории заложил английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин. В 1859 году он выдвинул гипотезу, что главный фактор эволюции — это естественный отбор.

А в 1871 году Дарвин пришел к выводу, что у человека был обезьяноподобный предок. В качестве доказательства ученый приводил то, что целый ряд характеристик, в частности анатомия и физиология, у людей и приматов очень схожи. Выводы из его книги «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» стали основой для будущих исследований.

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Теорию Дарвина неоднократно называли антинаучной представители духовенства. Так, в 2019 году об этом говорил на тот момент глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. «Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», — утверждал он.

По его мнению, нужно «либо принять библейское учение», согласно которому человека и всю жизнь на Земле создал Бог, «либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать».

В то же время, как отмечал доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислав Дробышевский, общий геном у человека с шимпанзе составляет от 94 до 98% в зависимости от метода подсчета. Кроме этого, у человека и других обезьян единые группы крови, проводились успешные эксперименты по переливанию крови от одних другим, и наоборот. Вместе с тем, по словам ученого, вопрос о «недостающем звене» в эволюции человека уже больше полувека не актуален: практически все переходы от непосредственных предков приматов до современного человека современным ученым известны и подробно описаны.

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Маргарита Грошева Маргарита Грошева, Илья Пламенев Илья Пламенев
Муслим Хучиев духовные скрепы ценности Школа Дети Теория Дарвина школы Чечня Сергей Кравцов
Сергей Кравцов фото

Сергей Кравцов

министр просвещения России
17 марта 1974 года
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