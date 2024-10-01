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Умерла Елизавета II ,  
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Борис Джонсон раскрыл, что Елизавета II в конце жизни болела раком костей

Сюжет
Умерла Елизавета II
Джонсон рассказал, что примерно за год до смерти королевы в 2022-м он знал, что она болеет онкологическим заболеванием. Несмотря на это, монарх была «полна решимости» исполнять долг перед страной, отметил бывший британский премьер
Борис Джонсон на похоронах Елизаветы II
Борис Джонсон на похоронах Елизаветы II (Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Королева Великобритании Елизавета II в последние годы жизни страдала от рака костей, написал бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в своих мемуарах Unleashed, передает Politico.

По словам политика, к моменту его ухода в отставку в сентябре 2022-го, за несколько дней до смерти королевы (она ушла из жизни 8 сентября), он «уже год или больше знал» о ее диагнозе. Описывая свою последнюю встречу с Елизаветой, Джонсон вспоминает, что она «казалась бледной и более сгорбленной, и у нее были темные синяки на руках и запястьях, вероятно, от капельниц или инъекций». Как отметил бывший премьер, заболевание не повлияло на настроение монарха и она, несмотря на состояние, «была полна решимости держаться и исполнить свой последний долг».

Politico отмечает, что официальной причиной смерти Елизаветы была названа «старость».

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Королева Елизавета умерла в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех монархов и стала первым монархом, дожившим до 90 лет. Престол занял ее сын принц Чарльз — он стал королем Карлом III.

В феврале этого года стало известно, что новый монарх болен раком. Это выяснили во время госпитализации из-за увеличенной простаты. Он начал лечение. На данный момент Карл III выполняет свои обязанности.

Еще один член королевской семьи, у которого в этом году обнаружили рак, это принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон), супруга принца Уильяма. В январе ей сделали операцию на брюшной полости, тогда и было обнаружено заболевание. Принцесса прошла девятимесячный курс химиотерапии, в сентябре она впервые появилась на публике после лечения.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Елизавета II Борис Джонсон рак Карл III
Елизавета II Виндзор фото

Елизавета II Виндзор

монарх, королева Великобритании
21 апреля 1926 года
Карл III Виндзор фото

Карл III Виндзор

Король Великобритании
14 ноября 1948 года
Кейт Миддлтон фото

Кейт Миддлтон

принцесса Уэльская
9 января 1982 года
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
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