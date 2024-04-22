В британском Океме открыли первую статую Елизаветы II с корги

Первый на территории Великобритании памятник Елизавете II открыли у библиотеки в английском городе Океме. Об этом сообщает местный новостной портал Oakham.nub.

Церемония открытия статуи королевы в окружении трех корги прошла 21 апреля — в день рождения Елизаветы. Поставить памятник после смерти монарха призвала лорд-лейтенант округа Ратленд, в котором находится Окем, Сара Фернесс. По словам Фернесс, предложение установить статую стала ответом на чувство «глубокой потери, которую Ратленд почувствовал в связи со смертью покойной королевы».

Бронзовый памятник возвели на пожертвования жителей округа, проект обошелся в $124 тыс.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. Королеве было 96 лет. После ее смерти королем Великобритании стал ее старший сын Карл III. Коронация нового монарха состоялась 6 мая 2023 года.