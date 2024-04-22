 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В британском Океме открыли первую статую Елизаветы II с корги

В британском Океме открыли первую статую королевы Елизаветы II с корги

Первый на территории Великобритании памятник Елизавете II открыли у библиотеки в английском городе Океме. Об этом сообщает местный новостной портал Oakham.nub.

Церемония открытия статуи королевы в окружении трех корги прошла 21 апреля — в день рождения Елизаветы. Поставить памятник после смерти монарха призвала лорд-лейтенант округа Ратленд, в котором находится Окем, Сара Фернесс. По словам Фернесс, предложение установить статую стала ответом на чувство «глубокой потери, которую Ратленд почувствовал в связи со смертью покойной королевы».

Бронзовый памятник возвели на пожертвования жителей округа, проект обошелся в $124 тыс.

Власти Великобритании оценили расходы на похороны Елизаветы II
Политика
Фото: Alex Pantling / Getty Images

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. Королеве было 96 лет. После ее смерти королем Великобритании стал ее старший сын Карл III. Коронация нового монарха состоялась 6 мая 2023 года.

Теги
Елизавета II корги статуя Великобритания
Материалы по теме
Елизавета II на британских монетах: пять профилей королевы
Общество
Власти Великобритании оценили расходы на похороны Елизаветы II
Политика
Букингемский дворец показал фото надгробной плиты Елизаветы II
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
В России запустят сервис для торговли автомобилями между дилерами Бизнес, 06:31
TikTok напомнил властям США о «свободе слова» после решения по приложению Бизнес, 06:17
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ под Волновахой Политика, 05:53
FT узнала, что на Украине не верят в возможность «остановить Россию» Политика, 05:27
В британском Океме открыли первую статую Елизаветы II с корги Общество, 05:23
Почти 200 тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе в секторе Газа Политика, 04:53
«Ведомости» узнали номинантов на отставку среди губернаторов Политика, 04:23
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«Известия» сообщили о подготовке к приему российских карт «Мир» в Иране Финансы, 04:22
Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива Политика, 03:52
«Ъ» узнал об изменении рецептуры «джин-тоника» из-за нового акциза Бизнес, 03:27
На Украине сообщили о 10 пытающихся покинуть страну уклонистах в день Политика, 03:23
В заблокированные жителями армянские села направили спецназ Общество, 02:54
В Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых Финансы, 02:44
Греческие коммунисты на митинге в Афинах призвали выйти из НАТО Политика, 02:25