Губернатор Камчатки объявил о создании «министерства счастья»

На Камчатке нужно уйти от «министерства обиженных и обездоленных», заявил глава региона Владимир Солодов. По его словам, власти должны заниматься не просто решением проблем, «а тем, чтобы люди были благополучными»

Владимир Солодов (Фото: Дмитрий Былков / ТАСС)

На Камчатке создадут «министерство счастья», заявил губернатор края Владимир Солодов. Об этом сообщается на сайте региона.



«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных», — сказал Солодов.

По словам губернатора, власти по-прежнему будут заниматься людьми в сложной ситуации. «Но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными», — отметил он.

Накануне, 30 сентября, Солодов запустил реформу органов исполнительной власти. Так, в Камчатском крае укрупнят пять министерств, шесть органов упразднят, пять переименуют, а два агентства станут министерствами.

Создать в России министерство счастья ранее предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, но эта идея, по ее словам, не прижилась. После этого она выступила за создание в стране по примеру Великобритании новой должности — министра одиночества.