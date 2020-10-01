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Губернатор Камчатки объявил о создании «министерства счастья»

На Камчатке нужно уйти от «министерства обиженных и обездоленных», заявил глава региона Владимир Солодов. По его словам, власти должны заниматься не просто решением проблем, «а тем, чтобы люди были благополучными»
Владимир Солодов
Владимир Солодов (Фото: Дмитрий Былков / ТАСС)

На Камчатке создадут «министерство счастья», заявил губернатор края Владимир Солодов. Об этом сообщается на сайте региона.

«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от «министерства обиженных и обездоленных», — сказал Солодов.

По словам губернатора, власти по-прежнему будут заниматься людьми в сложной ситуации. «Но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными», — отметил он.

Накануне, 30 сентября, Солодов запустил реформу органов исполнительной власти. Так, в Камчатском крае укрупнят пять министерств, шесть органов упразднят, пять переименуют, а два агентства станут министерствами.

Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Создать в России министерство счастья ранее предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, но эта идея, по ее словам, не прижилась. После этого она выступила за создание в стране по примеру Великобритании новой должности — министра одиночества.

«Надо [применять] все возможные форматы, чтобы люди пожилого поколения не чувствовали себя одинокими. В Великобритании даже министерство одиночества создали <...> Пожилые люди требуют повседневного внимания», — отметила тогда Матвиенко.

Министр счастья есть в Объединенных Арабских Эмиратах. Эту должность, которая появилась в стране в 2016 году, занимает Охуд Аль-Руми, по совместительству руководитель канцелярии премьер-министра ОАЭ.

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В рейтинге счастливых стран World Happiness Report в 2020 году ОАЭ заняли 21-е место. Россия же опустилась в нем на пять строчек и заняла 73-е место. На первом месте в третий раз подряд оказалась Финляндия, в топ-5 также вошли Дания, Швейцария, Исландия и Норвегия.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Гаяна Демурина
Камчатка министерство Валентина Матвиенко
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