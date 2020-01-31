Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет

В 2019 году счастливыми назвали себя 42% россиян, отрицательно на соответствующий вопрос ответили 18%. Таким образом, индекс счастья составил 24 п. п. — это худший результат с 2013 года, в два раза уступающий показателям в мире

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Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.

В опросе, проведенном в ноябре-декабре 2019 года, участвовало 45 тыс. человек из 46 стран. В России были опрошены 1,5 тыс. человек из всех регионов, уточнили газете в «Ромире» — российском представителе Gallup.

Согласно опросу, 42% респондентов в России назвали себя счастливыми, а 18% — несчастными (остальные не смогли ответить). Таким образом, индекс счастья (разница между положительными и отрицательными ответами) составил 24 п. п. Этот результат повторяет показатели 2013 года. «Ведомости» отмечают, что с 2017 года индекс счастья упал более чем в два раза.

В мире индекс в два раза выше — 48 п.п. Счастливыми себя назвали 59% опрошенных, несчастными —11%. В опросе Gallup самый высокий индекс у Колумбии, Индонезии и Эквадора, самый низкий — у Иордании, Ливана и Сирии. Вице-президент Gallup International Андрей Милехин уточнил газете, что в лидерах опроса находятся не те страны, которые влияют на мировую политику и привлекательны для переезда, так как это «очень субъективная оценка». В частности, он указал, что жители Латинской Америки и Юго-Восточной Азии из-за местных особенностей в целом более оптимистичны.