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Россия уступила Таджикистану и Молдавии в рейтинге счастливых стран мира

В мировом рейтинге счастливых стран Россия опустилась на пять позиций. Во впервые составленном рейтинге городов мира, лучших с точки зрения их жителей, Москва и Санкт-Петербург заняли 76-е и 78-е места
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия опустилась на 73-е место из 153 в обновленной версии подготовленного по заказу ООН рейтинга стран, ранжированных по уровню счастья их жителей. По сравнению с предыдущим годом Россия потеряла пять позиций (была 68-й), пропустив вперед Таджикистан, Молдавию и Сербию.

В новой версии рейтинга World Happiness Report Россия очутилась между Черногорией сверху и Киргизией снизу. Среди стран бывшего СССР она также опережает:

  • Белоруссию (75-е место, годом ранее было 81-е);
  • Азербайджан (89-е, было 90-е);
  • Туркмению (95-е, было 87-е);
  • Армению (116-е, было 116-е);
  • Грузию (117-е, было 119-е);
  • Украину (123-е, было 133-е).

Самой счастливой страной мира составители в третий раз подряд признали Финляндию, отнеся к числу преимуществ безопасную окружающую среду, высокий уровень социального доверия, честность властей и так далее.

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В топ-10 самых счастливых стран мира также вошли:

  • Дания (годом ранее — 2-е место);
  • Швейцария (6-е);
  • Исландия (4-е);
  • Норвегия (3-е);
  • Нидерланды (5-е);
  • Швеция (7-е);
  • Новая Зеландия (8-е);
  • Австрия (10-е);
  • Люксембург (14-е).

В 2020 году составители World Happiness Report впервые представили рейтинг городов мира, распределив по тому, насколько высоко их жители оценивают качество своей жизни. В список вошли 186 городов, Россию в рейтинге представляют Москва и Санкт-Петербург — 76-е и 78-е места соответственно.

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В топ-10 списка находятся:

  • Хельсинки (Финляндия);
  • Орхус (Дания);
  • Веллингтон (Новая Зеландия);
  • Цюрих (Швейцария);
  • Копенгаген (Дания);
  • Берген (Норвегия);
  • Осло (Норвегия);
  • Тель-Авив (Израиль);
  • Стокгольм (Швеция);
  • Брисбен (Австралия).
Автор: Евгений Калюков
Теги: ООН, счастье, рейтинг
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