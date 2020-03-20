Россия уступила Таджикистану и Молдавии в рейтинге счастливых стран мира

В мировом рейтинге счастливых стран Россия опустилась на пять позиций. Во впервые составленном рейтинге городов мира, лучших с точки зрения их жителей, Москва и Санкт-Петербург заняли 76-е и 78-е места

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия опустилась на 73-е место из 153 в обновленной версии подготовленного по заказу ООН рейтинга стран, ранжированных по уровню счастья их жителей. По сравнению с предыдущим годом Россия потеряла пять позиций (была 68-й), пропустив вперед Таджикистан, Молдавию и Сербию.

В новой версии рейтинга World Happiness Report Россия очутилась между Черногорией сверху и Киргизией снизу. Среди стран бывшего СССР она также опережает:

Белоруссию (75-е место, годом ранее было 81-е);

Азербайджан (89-е, было 90-е);

Туркмению (95-е, было 87-е);

Армению (116-е, было 116-е);

Грузию (117-е, было 119-е);

Украину (123-е, было 133-е).

Самой счастливой страной мира составители в третий раз подряд признали Финляндию, отнеся к числу преимуществ безопасную окружающую среду, высокий уровень социального доверия, честность властей и так далее.