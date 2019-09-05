Прокатчик автомобилей подал иск к ФБК Навального на 1 млрд руб.

Претензии компании связаны с акциями протеста в Москве, из-за которых прокатчик авто, как следует из иска, недополучил выгоду, заплатил штрафные санкции и испортил репутацию

В Арбитражный суд Москвы подан иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального с требованием на сумму 1 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Истцом вступило ООО «Флай Авто», третьей стороной в иске указан телеканал «Дождь».

Как следует из данных картотеки суда, иск был зарегистрирован 5 сентября. В чем суть претензий, в материалах на сайте суда не уточняется.

На сайте компании ООО «Флай Авто» сказано, что компания занимается прокатом автомобилей. РБК направил запрос «Флай Авто».

В иске, копия которого есть в распоряжении агентства «РИА Новости», говорится, что «массовые беспорядки <…>, которые прошли в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа», причинили убытки ООО «Флай Авто». По мнению истца, убытки стали «прямым следствием неправомерных действий ответчика». В иске сказано, что официальные представители ФБК Борис Золотаревский, Любовь Соболь, Алексей Навальный неоднократно в соцсетях и СМИ призывали общественность к участию в несогласованных акциях.