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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,45%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Прокатчик автомобилей подал иск к ФБК Навального на 1 млрд руб.
Претензии компании связаны с акциями протеста в Москве, из-за которых прокатчик авто, как следует из иска, недополучил выгоду, заплатил штрафные санкции и испортил репутацию

В Арбитражный суд Москвы подан иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального с требованием на сумму 1 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Истцом вступило ООО «Флай Авто», третьей стороной в иске указан телеканал «Дождь».

Как следует из данных картотеки суда, иск был зарегистрирован 5 сентября. В чем суть претензий, в материалах на сайте суда не уточняется.

На сайте компании ООО «Флай Авто» сказано, что компания занимается прокатом автомобилей. РБК направил запрос «Флай Авто».

В иске, копия которого есть в распоряжении агентства «РИА Новости», говорится, что «массовые беспорядки <…>, которые прошли в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа», причинили убытки ООО «Флай Авто». По мнению истца, убытки стали «прямым следствием неправомерных действий ответчика». В иске сказано, что официальные представители ФБК Борис Золотаревский, Любовь Соболь, Алексей Навальный неоднократно в соцсетях и СМИ призывали общественность к участию в несогласованных акциях.

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В 1 млрд руб. истец оценил упущенную выгоду от отменных клиентами заказов (410,7 млн руб.), штрафные санкции со стороны клиентов за непредставление автомобилей (185,3 млн руб.), расходы на ГСМ в связи с изменением маршрутов (17 млн руб.), повреждения машин при беспорядках 10 августа (187 млн руб.) и ущерб деловой репутации компании (200 млн руб.).

27 июля и 3 августа в Москве проходили несогласованные акции с требованием допустить оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Обе акции закончились массовыми задержаниями. 10 августа в Москве проходила согласованная акция с этими же требованиями на проспекте Сахарова. Само мероприятие прошло без происшествий, однако после его окончания некоторые участники группами двинулись в разные районы в центре Москвы, где полиция провела задержания.

Авторы: Мария Бондаренко, Александра Юшкявичюте
Теги: ФБК, иск, акции протеста
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