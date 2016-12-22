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Mitsubishi объявила об отзыве в России почти 150 тыс. автомобилей
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Mitsubishi объявила об отзыве в России почти 150 тыс. автомобилей
Общество, 17:07
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Mitsubishi объявила об отзыве в России почти 150 тыс. автомобилей
Отзыв связан с проблемами с ручным тормозом и затронет марки Outlander PHEV, Outlander и ASX
Фото: Mohamed Kadri / Zuma / ТАСС

Японская компания Mitsubishi отзывает на российском рынке 144 856 автомобилей разных марок в связи с возможными проблемами с ручным тормозом. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Речь идет о марках Mitsubishi Outlander PHEV (106 автомобилей), Mitsubishi Outlander (92 777 автомобилей) и Mitsubishi ASX (51 973 автомобиля). Отзыву подлежат автомобили, проданные с декабря 2012 года по сентябрь 2016-го.

«Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза», — сказано в сообщении.

В Росстандарте отметили, что программа ремонта автомобилей, подлежащих отзыву, уже представлена ООО «MMC Рус» — официальным представителем японского автопроизводителя на российском рынке. Представители компании проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.

В сообщении уточняется, что в автомобилях будет произведен ремонт или замена задних тормозных суппортов. Все работы для владельцев будут бесплатными, отмечают в Росстандарте.

Ранее, в сентябре, Mitsubishi объявила об отзыве 21 тыс. Outlander в России из-за дефекта люка в крыше. В апреле компания отзывала на российском рынке 86,6 тыс. этих же кроссоверов из-за некорректного срабатывания подушки безопасности около водительского кресла.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Mitsubishi Corporation , отзыв автомобилей
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