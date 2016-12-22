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Mitsubishi отзовет в России более 86 тыс. кроссоверов Outlander
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Mitsubishi отзовет в России более 86 тыс. кроссоверов Outlander
Бизнес, 09:13
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Mitsubishi отзовет в России более 86 тыс. кроссоверов Outlander

Дилер Mitsubishi в России «ММС Рус» объявил об отзыве 86,6 тыс. кроссоверов Outlander. Данный отзыв согласован с Росстандартом, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, отозваны автомобили, которые были проданы с февраля 2007 года по июнь 2012 года. В Росстандарте сообщили, что у них могут некорректно срабатывать подушки безопасности около водительского кресла. Их планируется заменить. Все ремонтные работы будут производиться дилером Mitsubishi бесплатно.

В феврале 2018 года компания объявила об отзыве 39 тыс. автомобилей, а именно 5,4 тыс. автомобилей Mitsubishi ASX и 33,4 тыс. Outlander. В данных моделях были обнаружены неисправности реле блока управления двигателя внутреннего сгорания. Кроме того, у ASX могло некорректно работать реле вентилятора, а у Outlander — реле обогрева лобового стекла.

Теги: Mitsubishi Outlander , отзыв автомобилей из России , Автомобили
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