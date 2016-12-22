СМИ узнали об отзыве 700 тыс. автомобилей Volkswagen

Около 700 тыс. автомобилей Volkswagen могут иметь проблемы со световой панелью на крыше, которые могут привести к возгоранию, сообщает немецкий журнал Kfz-Betrieb. Компания начала отзыв машин.

Издание уточняет, что неполадки касаются моделей Tiguan и Touran с панорамной крышей. Установленная в автомобилях световая панель в некоторых случаях пропускает влагу, из-за чего может произойти короткое замыкание. По данным Kfz-Betrieb, только в Германии насчитывается около 52 тыс. автомобилей, которых коснулись неполадки. VW не смог предоставить оперативный комментарий.

17 августа аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что две модели автомобилей марки Volkswagen попали в десятку самых продаваемых европейских машин в России по итогам первого полугодия 2018 года. Так, первое место занял седан Volkswagen Polo (27 тыс. проданных машин). В десятку также вошел Volkswagen Tiguan — было продано 15,6 тыс. автомобилей данной модели.