Mitsubishi отозвала в России 4,8 тыс. Lancer из-за подушек безопасности

Компания «ММС Рус», официальный представитель Mitsubishi на российском рынке отзывает почти 5 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает Росстандарт.

Речь идет о 4,78 тыс. машин Mitsubishi Lancer, проданных с июля 2009 года по февраль 2010 года. В них возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На автомобилях заменят патрон подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

​6 апреля стало известно об отзыве в России 86,6 тыс. внедорожников Mitsubishi Outlander, проданных с февраля 2007 года по июнь 2012 года, по этой же причине.