Mitsubishi отозвала в России 21 тыс. Outlander из-за дефекта люка в крыше

Официальный представитель Mitsubishi в России — «MMC Рус» — отозвал 20,9 тыс. внедорожников Outlander. Причина — возможное отсоединение стекла люка крыши от рамки, говорится в сообщении Росстандарта. Под отзыв попали автомобили, реализованные с января 2007 года по сентябрь 2009 года.

На подлежащих отзыву машинах заменят стекла люка крыши. Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.