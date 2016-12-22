Mitsubishi отозвала в России 21 тыс. Outlander из-за дефекта люка в крыше
Бизнес, 18:31
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Mitsubishi отозвала в России 21 тыс. Outlander из-за дефекта люка в крыше
Официальный представитель Mitsubishi в России — «MMC Рус» — отозвал 20,9 тыс. внедорожников Outlander. Причина — возможное отсоединение стекла люка крыши от рамки, говорится в сообщении Росстандарта. Под отзыв попали автомобили, реализованные с января 2007 года по сентябрь 2009 года.
На подлежащих отзыву машинах заменят стекла люка крыши. Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
В начале апреля стало известно об отзыве в России 86,6 тыс. Mitsubishi Outlander, проданных с февраля 2007 года по июнь 2012 года из-за возможных проблем с подушками безопасности. По этой же причине в том же месяце автопроизводитель отозвал почти 5 тыс. Mitsubishi Lancer.