Paris Match: Дурова и его спутницу заметили на прогулке на Елисейских полях

Дурова и его спутницу заметили на прогулке на Елисейских полях

Paris Match опубликовал фото Павла Дурова и его спутницы Юлии Вавиловой на прогулке на Елисейских полях. 28 августа его отпустили под залог в €5 млн, запретили покидать Францию и обязали отмечаться в полиции дважды в неделю

Павел Дуров (Фото: Steve Jennings / Getty Images)

Основатель Telegram Павел Дуров и его спутница Юлия Вавилова в выходные были замечены на прогулке на Елисейских полях, пишет журнал Paris Match.

По данным издания, бизнесмен поселился в одной из роскошных гостиниц в Париже и поручил агенту найти ему дом в «красивых парижских кварталах», куда он намерен переехать на следующих выходных.

Дуров был задержан по прибытии в Париж вечером 24 августа. AFP со ссылкой на источники писало, что он планировал провести в столице Франции как минимум один вечер и устроить ужин. Родственники Вавиловой сообщали, что девушка перестала выходить на связь после задержания бизнесмена.

В деле Дурова 12 обвинений. Среди них: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Команда мессенджера заявила о соблюдении всех законов ЕС и постоянном совершенствовании модерации. Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински называл «совершенно абсурдными» вменяемые ему преступления.

28 августа предпринимателя отпустили под залог в €5 млн, запретили покидать Францию и обязали дважды в неделю являться в полицейский участок. Президент Эмманюэль Макрон исключил политические мотивы произошедшего. Посольство России во Франции утверждало, что власти «уклоняются от взаимодействия», и потребовало «обеспечить защиту его прав».

Дуров покинул Россию в 2014 году. У него также есть гражданства Франции, ОАЭ, Сент-Китса и Невиса.