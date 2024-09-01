МЧС: на месте крушения вертолета на Камчатке найдены тела 17 погибших

Спасатели добрались до места крушения вертолета на Камчатке

Фото: МЧС России

Спасателей доставили к месту крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, на месте найдены тела 17 погибших, поиски продолжаются, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Уже найдены 17 тел», — сказано в сообщении.

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