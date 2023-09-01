В Подмосковье у иностранца нашли 270 кг героина

Героин нашли у гражданина Таджикистана. По данным телеграм-канала Mash, стоимость партии составляет 2,7 млрд руб.

Фото: Никита Попов / РБК

В Наро-Фоминске на юго-западе Подмосковья сотрудники полиции изъяли у иностранца около 270 кг наркотиков, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«РИА Новости» со ссылкой на ведомство пишет, что речь, предположительно, идет о героине. Об этом также сообщает телеграм-канал Mash. 270 кг — крупнейшая партия этого наркотика, которую за последнее время изымали в России.

По данным Mash, героин нашли у гражданина Таджикистана, который жил в деревне Лобаново (Истринский район). 214 кг наркотиков было расфасовано по сверткам, остальное хранилось в мешках. Стоимость партии составляет не менее 2,7 млрд руб., пишет канал.

В последние месяцы власти несколько раз отчитывались об изъятии крупных партий кокаина: например, в Санкт-Петербурге задержали двух местных жителей с 200 кг кокаина из Латинской Америки. В полиции сообщили, что они оборудовали тайники с наркотиками в машине, которая перевозила фрукты. Мужчин арестовали по делу о контрабанде. В апреле ФСБ изъяла у граждан Колумбии и одной из стран Евросоюза 699 кг кокаина стоимостью 2,5 млрд руб. По данным ведомства, наркотики доставили в Россию из одной из стран Латинской Америки. Иностранцы должны были получить кокаин в Москве и далее отправить в ЕС, при этом часть наркотиков они планировали сбыть в России.

ФСБ также сообщала о ликвидации сети нарколабораторий в российских регионах, например, в Подмосковье и Свердловской области.