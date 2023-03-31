В Петербурге изъяли 200 кг кокаина из Латинской Америки

Стоимость наркотиков составляет около 800 млн руб. Задержаны двое ранее судимых жителей Петербурга

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники полиции перекрыли канал поставки кокаина из стран Латинской Америки, в Санкт-Петербурге изъято более 200 кг наркотика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей», — сказала она.

Злоумышленники оборудовали тайники с наркотиками в грузовом автомобиле, перевозившем фрукты. В них обнаружили 200 кг кокаина стоимостью 800 млн руб. Возбуждено уголовное дело (ст. 30 и 228.1 УК).

В декабре агентство Bloomberg сообщило о беспрецедентном производстве кокаина в Колумбии. Как пишет агентство, нынешний бум производства превосходит эпоху картеля Пабло Эскобара в 1980–1990-х годах. В основе этого бума лежит значительный рост посевных площадей, а также повышение производительности на кокаиновых фермах.

По данным ООН, на данный момент в год производится около 2 тыс. т кокаина. Это почти в два раза больше, чем производилось год назад.