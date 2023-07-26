ФСБ нашла в Шатуре контролируемую с Украины нарколабораторию

ФСБ заявила, что наркотики продавали через интернет-магазин, который администрировали граждане Украины. При обысках силовики изъяли более 57 кг запрещенных веществ

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ФСБ обнаружила в подмосковной Шатуре подпольную лабораторию, где производили синтетические наркотики, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.

По данным ведомства, лабораторию контролировали с территории Украины, а крупные партии наркотиков продавали «в интересах интернет-магазина», администраторами которого были граждане этой страны.

Предполагаемых участников преступной группы задержали и арестовали. Силовики изъяли более 57 кг производного наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP), 4 т наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические вещества, необходимые для синтезирования наркотиков.

ФСБ завела дело о производстве наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК), по которой грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В конце мая спецслужба отчиталась о ликвидации сети нарколабораторий в Свердловской области. Силовики задержали десять человек, в том числе предполагаемых курьеров, и изъяли 22 кг наркотиков. Несколько недель спустя подпольное производство мефедрона обнаружили в Скопинском районе Рязанской области. По данным ведомства, им занимался житель Подмосковья, который ранее был судим за распространение наркотиков и отбывал наказание в одной из рязанских колоний.