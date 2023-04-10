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Общество ,  
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ФСБ задержала трех иностранцев с почти 700 кг кокаина

ФСБ задержала трех иностранцев по делу о перевозке в ЕС почти 700 кг кокаина

Сотрудники ФСБ задержали трех иностранцев — двух граждан Колумбии и гражданина одной из стран Евросоюза, у них обнаружили 699 кг кокаина, говорится в сообщении службы, поступившем в РБК.

По данным ведомства, наркотики доставили в Россию из одной из стран Латинской Америки. Иностранцы должны были получить кокаин в Москве и далее отправить в ЕС; при этом часть наркотиков они планировали сбыть в России, заявили в ведомстве. Стоимость партии ФСБ оценила в 2,5 млрд руб.

Как заявили в спецслужбе, иностранцы использовали склад в Подмосковье, арендованный на подставное лицо. Там они собирались переупаковать товар для «затруднения его обнаружения на пунктах пропуска через государственную границу».

Материал дополняется

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ФСБ кокаин
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