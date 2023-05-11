ФСБ перехватила у иностранца в Смоленской области почти 500 кг кокаина

Сотрудники спецслужбы остановили на границе с Белоруссией два грузовика, которые должны были доставить 492 кг кокаина в Польшу. Задержан и арестован иностранный гражданин, ему грозит до 20 лет лишения свободы

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На границе Смоленской области с Белоруссией перехватили партию из 492 кг латиноамериканского кокаина, следовавшего в направлении Польши. Об этом РБК сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники спецслужбы, досматривавшие фуру с турецкими номерами, обнаружили тайник с 116 упаковками наркотиков. ФСБ выяснила, что таким же маршрутом ехал еще один автомобиль с партией кокаина, — когда его остановили, в нем нашли еще 373 упаковки.

Был задержан и арестован иностранец — организатор контрабанды наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере, до 20 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 229. 1 УК (контрабанда наркотиков, тоже до 20 лет).

ФСБ отметила активизацию европейских и латиноамериканских организованных преступных сообществ, которые осваивают «российский черный рынок наркотиков» и используют территорию России для транзита кокаина в страны ЕС. Например, в марте 2022 года в Россию из Эквадора ввезли партию кокаина массой более 2 т, еще 598 кг обнаружили в декабре в грузе с замороженным мясом из Парагвая. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 229.1 УК.

В апреле ФСБ задержала трех иностранцев (двух граждан Колумбии и гражданина одной из стран Евросоюза) с 699 кг кокаина из Латинской Америки, часть которого они должны были затем отправить в ЕС, а еще часть — сбыть в России. Задержанные арендовали на подставное лицо склад в Подмосковье и планировали там переупаковать товар.