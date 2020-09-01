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Рядом с офисом президента Украины задержали мужчину с гранатой

Во время патрулирования полицейские заметили у офиса президента Украины подозрительного мужчину. При осмотре у него нашли предмет, похожий на гранату
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве полицейские рядом с офисом президента Украины задержали мужчину, у которого с собой был похожий на гранату предмет, сообщается на сайте городской полиции.

«Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции <...> заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

Предмет, похожий на гранату, полицейские изъяли. Его направят на экспертизу. Мужчину доставили в отделение полиции.

Полиция обезвредила взрывное устройство в центре Киева
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Фото: kyiv.npu.gov.ua

В начале августа в Киеве мужчина захватил помещение банка и угрожал взорвать бомбу. Он требовал выхода в прямой эфир телевидения и хотел дать интервью, сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко. С мужчиной согласились пообщаться несколько журналистов, и в ходе разговора спецназ задержал нарушителя. «Конкретных требований у него не было. Он сказал, что святой дух, и сказал, что хочет, чтобы миром руководил только святой дух», — сообщила руководитель полиции Виктория Азарова, передает APnews.

В другом украинском городе, Луцке, мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со словами: «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». Глава государства выложил видео с этим призывом на своей странице в Facebook и провел переговоры с террористом по телефону. В результате нападавший сдался и освободил заложников, а Зеленский видео удалил. Суд арестовал террориста на 60 суток.

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