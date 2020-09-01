Рядом с офисом президента Украины задержали мужчину с гранатой

Во время патрулирования полицейские заметили у офиса президента Украины подозрительного мужчину. При осмотре у него нашли предмет, похожий на гранату

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве полицейские рядом с офисом президента Украины задержали мужчину, у которого с собой был похожий на гранату предмет, сообщается на сайте городской полиции.

«Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции <...> заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

Предмет, похожий на гранату, полицейские изъяли. Его направят на экспертизу. Мужчину доставили в отделение полиции.