Рядом с офисом президента Украины задержали мужчину с гранатой
В Киеве полицейские рядом с офисом президента Украины задержали мужчину, у которого с собой был похожий на гранату предмет, сообщается на сайте городской полиции.
«Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции <...> заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату», — говорится в сообщении.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.
Предмет, похожий на гранату, полицейские изъяли. Его направят на экспертизу. Мужчину доставили в отделение полиции.