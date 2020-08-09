Полиция обезвредила взрывное устройство в центре Киева

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В центре Киева полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Сотрудники полиции выехали на ул. Большая Васильковская после поступившего сообщения об обнаружении подозрительного предмета. Специалисты-взрывотехники обезвредили этот предмет, никто не пострадал.

Уточняется, что на месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, они собирают материалы для открытия уголовного производства.

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