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Общество ,  
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Полиция обезвредила взрывное устройство в центре Киева

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В центре Киева полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Сотрудники полиции выехали на ул. Большая Васильковская после поступившего сообщения об обнаружении подозрительного предмета. Специалисты-взрывотехники обезвредили этот предмет, никто не пострадал.

Уточняется, что на месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, они собирают материалы для открытия уголовного производства.

Ранее на Украине произошло три инцидента с захватом заложников. 21 июля гражданин Украины взял в заложники пассажиров автобуса в центре Луцка. Он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». Захватчик был задержан в результате штурма. 23 июля в Полтаве мужчина взял в заложники начальника местного уголовного розыска. Позже захватчик был застрелен во время преследования. 3 августа гражданин Узбекистана захватил отделение банка в центре Киева и угрожал его взорвать, спецназу удалось обезвредить террориста.

Теги: Украина, взрывное устройство, Киев
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