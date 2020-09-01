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Пандемия коронавируса ,  
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США потратят $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии

Минздрав страны объявил контракт на сумму более $250 млн, по которому выигравшей компании небходимо будет «вселить надежду» в американцев, чтобы они смогли вернуться на работу и обеспечить перезапуск экономики

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило контракт на сумму более $250 млн для коммуникационных фирм «на борьбу с отчаянием и внушение надежды» в обществе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на внутренний документ ведомства.

Согласно этому документу, бóльшую часть денег власти планируют потратить до января следующего года.

Politico пишет, что кроме вселения надежды и борьбы с отчаянием цель объявления контракта — рассказать о наилучшем опыте ведения бизнеса в новых условиях и вселить уверенность в граждан, чтобы они вернулись к работе и смогли перезапустить экономику. 

«Используя возможности традиционных и цифровых СМИ, социальных сетей, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других партнеров для предоставления важной информации в области общественного здравоохранения и экономики, администрация может победить отчаяние, вселить надежду и добиться национального восстановления», — говорится в документе.

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Фото: Spencer Platt / Getty Images

Основная часть работ по исполнению контракта будет заключаться в создании рекламных объявлений для общественных служб, которые должны убеждать население активно «пропагандировать здоровое поведение или ответственность гражданина».

Как рассказал изданию источник, знакомый с вопросом, заинтересованность в контракте уже выразили 10–12 компаний, большинство из которых не являются известными.

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США занимают первое место в мире по количеству выявленных заражений коронавирусом и по числу смертей. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировали 6 млн случаев инфицирования, 183,5 тыс. человек умерли.

В начале мая безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии и составила 14,7%. Тогда президент страны Дональд Трамп заверил общество, что рабочие места вернутся и следующий год для США будет «феноменальным».

Автор: Мария Лисицына
Теги: экономика США, Министерство здравоохранения
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