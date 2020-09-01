США потратят $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии
Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило контракт на сумму более $250 млн для коммуникационных фирм «на борьбу с отчаянием и внушение надежды» в обществе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на внутренний документ ведомства.
Согласно этому документу, бóльшую часть денег власти планируют потратить до января следующего года.
Politico пишет, что кроме вселения надежды и борьбы с отчаянием цель объявления контракта — рассказать о наилучшем опыте ведения бизнеса в новых условиях и вселить уверенность в граждан, чтобы они вернулись к работе и смогли перезапустить экономику.
«Используя возможности традиционных и цифровых СМИ, социальных сетей, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других партнеров для предоставления важной информации в области общественного здравоохранения и экономики, администрация может победить отчаяние, вселить надежду и добиться национального восстановления», — говорится в документе.