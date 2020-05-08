Безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии
За последний месяц работы лишились 20,5 млн человек, доведя общий уровень безработицы в стране до 14,7%
Фото: Matt Rourke / AP
Безработица в США достигла 14,7% в апреле из-за пандемии коронавируса, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии, пишет The Washington Post со ссылкой на Министерство труда США.
В феврале уровень безработицы в США составлял 3,5%.
В марте и апреле власти страны постарались заморозить экономику для того, чтобы минимизировать последствия распространения инфекции, однако это привело к массовым сокращениям, пишет The Washington Post.
Президент США Дональд Трамп, однако, надеется на то, что американская экономика сможет отыграть ухудшение. «Эти рабочие места вернутся, и они сделают это очень быстро, и следующий год будет для нас феноменальным», — сказал он в интервью Fox News.
По данным The Washington Post, гостиничный сектор США потерял около 7,7 млн рабочих мест, розничная торговля — 2,1 млн, производство — 1,3 млн. Помимо этого, сократились рабочие места в системе здравоохранения примерно на 1,4 млн, так как в условиях кризиса люди откладывают обращения за медицинской помощью, кроме срочной.
Около 18 млн человек, потерявших работу в апреле, сообщали, что их увольнение было временным, поскольку компании ожидали, что приостановка экономики будет краткосрочной. Еще 2 млн утверждали, что они окончательно лишились последнего места работы.
Тем не менее уровень безработицы, зафиксированный в апреле, оказался не таким драматичным, как предсказывалось ранее. В середине месяца газета The Wall Street Journal писала, что ожидаемые потери составят 22 млн рабочих мест, а уровень безработицы достигнет отметки 18%.
Во время Великой депрессии в США максимальный уровень безработицы был зафиксирован в 1932 году и составил 25,5%.
В конце апреля советник президента США по экономике Кевин Хассет предупреждал, что после завершения пандемии коронавируса безработица в стране может приблизиться к показателям времен Великой депрессии. Он назвал нынешний кризис крупнейшим в экономике США.
Для того, чтобы защитить интересы американцев, теряющих работу из-за коронавируса, Трамп подписал указ о приостановке иммиграции. По его словам, это будет гарантировать, что безработные граждане страны будут первыми в очереди на получение работы.