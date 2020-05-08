Безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии

По данным The Washington Post, гостиничный сектор США потерял около 7,7 млн рабочих мест, розничная торговля — 2,1 млн, производство — 1,3 млн. Помимо этого, сократились рабочие места в системе здравоохранения примерно на 1,4 млн, так как в условиях кризиса люди откладывают обращения за медицинской помощью, кроме срочной.

Около 18 млн человек, потерявших работу в апреле, сообщали, что их увольнение было временным, поскольку компании ожидали, что приостановка экономики будет краткосрочной. Еще 2 млн утверждали, что они окончательно лишились последнего места работы.

Тем не менее уровень безработицы, зафиксированный в апреле, оказался не таким драматичным, как предсказывалось ранее. В середине месяца газета The Wall Street Journal писала, что ожидаемые потери составят 22 млн рабочих мест, а уровень безработицы достигнет отметки 18%.

Во время Великой депрессии в США максимальный уровень безработицы был зафиксирован в 1932 году и составил 25,5%.

В конце апреля советник президента США по экономике Кевин Хассет предупреждал, что после завершения пандемии коронавируса безработица в стране может приблизиться к показателям времен Великой депрессии. Он назвал нынешний кризис крупнейшим в экономике США.

Для того, чтобы защитить интересы американцев, теряющих работу из-за коронавируса, Трамп подписал указ о приостановке иммиграции. По его словам, это будет гарантировать, что безработные граждане страны будут первыми в очереди на получение работы.