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Пандемия коронавируса ,  
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Безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии

За последний месяц работы лишились 20,5 млн человек, доведя общий уровень безработицы в стране до 14,7%
Фото: Matt Rourke / AP
Фото: Matt Rourke / AP

Безработица в США достигла 14,7% в апреле из-за пандемии коронавируса, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии, пишет The Washington Post со ссылкой на Министерство труда США.

В феврале уровень безработицы в США составлял 3,5%.

В марте и апреле власти страны постарались заморозить экономику для того, чтобы минимизировать последствия распространения инфекции, однако это привело к массовым сокращениям, пишет The Washington Post.

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Фото: Nick Oxford / Reuters

Президент США Дональд Трамп, однако, надеется на то, что американская экономика сможет отыграть ухудшение. «Эти рабочие места вернутся, и они сделают это очень быстро, и следующий год будет для нас феноменальным», — сказал он в интервью Fox News.

По данным The Washington Post, гостиничный сектор США потерял около 7,7 млн рабочих мест, розничная торговля — 2,1 млн, производство — 1,3 млн. Помимо этого, сократились рабочие места в системе здравоохранения примерно на 1,4 млн, так как в условиях кризиса люди откладывают обращения за медицинской помощью, кроме срочной.

Около 18 млн человек, потерявших работу в апреле, сообщали, что их увольнение было временным, поскольку компании ожидали, что приостановка экономики будет краткосрочной. Еще 2 млн утверждали, что они окончательно лишились последнего места работы.

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Фото: Nick Oxford / Reuters

Тем не менее уровень безработицы, зафиксированный в апреле, оказался не таким драматичным, как предсказывалось ранее. В середине месяца газета The Wall Street Journal писала, что ожидаемые потери составят 22 млн рабочих мест, а уровень безработицы достигнет отметки 18%.

Во время Великой депрессии в США максимальный уровень безработицы был зафиксирован в 1932 году и составил 25,5%.

В конце апреля советник президента США по экономике Кевин Хассет предупреждал, что после завершения пандемии коронавируса безработица в стране может приблизиться к показателям времен Великой депрессии. Он назвал нынешний кризис крупнейшим в экономике США.

Для того, чтобы защитить интересы американцев, теряющих работу из-за коронавируса, Трамп подписал указ о приостановке иммиграции. По его словам, это будет гарантировать, что безработные граждане страны будут первыми в очереди на получение работы.

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Источник: JHU
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, безработица в США
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