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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса

Препараты должны быть эффективными как минимум в половине случаев применения. Иначе они не будут соответствовать критериям безопасности
Доктор Сумья Сваминатан
Доктор Сумья Сваминатан (Фото: Всемирная организация здравоохранения)

Разрабатываемые в разных странах вакцины от коронавирусной инфекции должны показывать эффективность не менее 50%. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан на брифинге для прессы в понедельник.

«Вакцина должна показать эффективность в 50% случаев, чтобы соответствовать критериям безопасности», — сообщила Сваминатан. Она добавила, что регистрация препаратов с эффективностью 30% и ниже нежелательна.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее в августе ВОЗ включила разрабатываемую НИИ проблем биологической безопасности Казахстана вакцину от COVID-19 в список допущенных к клиническим испытаниям. По данным организации, во всем мире разрабатываются около 170 препаратов от коронавирусной инфекции.

Разработанная центром Гамалеи российская вакцина «Спутник V» начала поступать в гражданский оборот с 27 августа. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявляла, что препарат будет направлен в столичные клиники.

ВОЗ допустила казахстанскую вакцину от COVID-19 до клинических испытаний
Общество
Фото: Павел Михеев / Reuters

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщал, что намерен завершить испытания собственной вакцины под названием «ЭпиВакКорона» до конца сентября. После этого она пройдет процедуру регистрации.

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявлял, что разработанную «Вектором» вакцину будет производить компания «Биокад». Министр отметил, что компания изначально выступала партнером при создании препарата.

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, вакцина, ВОЗ
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