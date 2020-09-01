В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса

Препараты должны быть эффективными как минимум в половине случаев применения. Иначе они не будут соответствовать критериям безопасности

Доктор Сумья Сваминатан (Фото: Всемирная организация здравоохранения)

Разрабатываемые в разных странах вакцины от коронавирусной инфекции должны показывать эффективность не менее 50%. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан на брифинге для прессы в понедельник.

«Вакцина должна показать эффективность в 50% случаев, чтобы соответствовать критериям безопасности», — сообщила Сваминатан. Она добавила, что регистрация препаратов с эффективностью 30% и ниже нежелательна.

Ранее в августе ВОЗ включила разрабатываемую НИИ проблем биологической безопасности Казахстана вакцину от COVID-19 в список допущенных к клиническим испытаниям. По данным организации, во всем мире разрабатываются около 170 препаратов от коронавирусной инфекции.

Разработанная центром Гамалеи российская вакцина «Спутник V» начала поступать в гражданский оборот с 27 августа. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявляла, что препарат будет направлен в столичные клиники.