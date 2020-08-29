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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ допустила казахстанскую вакцину от COVID-19 до клинических испытаний

Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила казахстанскую вакцину от COVID-19 в список допущенных к клиническим испытаниям. Соответствующий документ опубликован на сайте ВОЗ.

Вакцину разработал республиканский НИИ проблем биологической безопасности. Согласно данным ВОЗ, вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания.

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Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС

Всего в список попало 33 вакцины из 19 стран мира — Китая, Великобритании, Японии, Германии, США и др. В нем также есть российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Сейчас препарат проходит пострегистрационный этап исследований. В них будут участвовать десятки тысяч добровольцев, говорил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее, 26 августа, стало известно, что казахстанский государственный дистрибьютор «СК-Фармация» подписал с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о выделении российской вакцины против коронавирусной инфекции. Тогда в пресс-службе правительства республики сообщали о планах использовать эту вакцину для иммунизация граждан страны, которые входят в группы риска.

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 24,2 млн, из них более 827 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 24,74 млн человек, из них более 837 тыс. скончались.

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Теги: коронавирус, вакцина, Казахстан
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