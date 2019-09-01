Ученые показали фото с «эффектом стадиона» из эпицентра урагана «Дориан»

Этот эффект можно наблюдать при очень сильных ураганах: облачный вихрь расширяется кверху, а облака внутри напоминают трибуны. Ураган «Дориан», достигший наивысшей категории, обрушился на острова Абако

Снимок урагана «Дориан» со спутника (Фото: NOAA / AP)

Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США сделали фото из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских островов. Снимок опубликовал в Twitter Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Как отмечается в сообщении, на фото можно наблюдать то, что называется эффектом стадиона. Его иногда можно увидеть при очень сильных ураганах. При эффекте стадиона «глаз бури» (облачный вихрь вокруг ядра урагана) заметно расширяется кверху, а изнутри его «стена» облаков напоминает трибуны стадиона.

Ранее стало известно, что «Дориан», который достиг пятой категории, обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. Позднее NHC сообщил, что эпицентр пришелся на острова и ураган движется в сторону Большого Багамы.



По данным ABC, в результате городу Марш-Харбор на островах Абако был причинен катастрофический ущерб: деревья оказались вырваны с корнем, а лодки заносило на крыши домов.