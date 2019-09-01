Минтруд назвал число работающих пенсионеров

За последние пять лет доля занятых людей старше трудоспособного возраста увеличилась с 8,5 до 9,6%, сейчас их 7,3 млн, заявил министр труда Максим Топилин

Министр труда Максим Топилин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек. Об этом в рамках встречи министров труда стран «Большой двадцатки» (G20) в японской Мацуяме заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.

По его словам, за последние пять лет доля россиян старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5 до 9,6%.

Также Топилин рассказал участникам встречи о том, что в России с 2019 года реализуется профессиональное обучение людей предпенсионного возраста из числа работников организаций и тех, кто обратился в органы службы занятости в поисках работы.

Как отметил министр, в течение одного календарного года это обучение смогут проходить не менее 75 тыс. человек, а на его организацию из федерального бюджета ежегодно выделяется по 5 млрд руб.