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Пенсионная реформа ,  
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Минтруд назвал число работающих пенсионеров
За последние пять лет доля занятых людей старше трудоспособного возраста увеличилась с 8,5 до 9,6%, сейчас их 7,3 млн, заявил министр труда Максим Топилин
Министр труда Максим Топилин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек. Об этом в рамках встречи министров труда стран «Большой двадцатки» (G20) в японской Мацуяме заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.

По его словам, за последние пять лет доля россиян старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5 до 9,6%.

Также Топилин рассказал участникам встречи о том, что в России с 2019 года реализуется профессиональное обучение людей предпенсионного возраста из числа работников организаций и тех, кто обратился в органы службы занятости в поисках работы.

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Как отметил министр, в течение одного календарного года это обучение смогут проходить не менее 75 тыс. человек, а на его организацию из федерального бюджета ежегодно выделяется по 5 млрд руб.

В июне Минтруд опубликовал доклад, в котором приводились данные по социально-экономическому положению пожилых людей за 2018 год. На 1 января текущего года, по данным ведомства, в стране проживали 43,8 млн пенсионеров, из них 9,6 млн работают. Здесь учитывались все категории пенсионеров, в том числе люди, получающие выплаты по инвалидности.

При этом, по данным ведомства, общая доля обратившихся в службы занятости составила 4,2%, а удельный вес пенсионеров, которые смогли найти работу, составил 52,2% по России.

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У четверти россиян нет планов самим копить на пенсию

В июле Роструд опубликовал данные опроса о планах россиян работать после достижения пенсионного возраста. О намерениях продолжать трудовую деятельность заявили 56,3%. В свою очередь, 27,1% сказали, что не собираются продолжать работать на пенсии, а еще 16,6% не задумывались об этом.

В 2019 году в России началась пенсионная реформа: пенсионный возраст в течение десяти лет будет повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Согласно заявлениям властей, это необходимо, в частности, для того, чтобы пенсии неработающих пенсионеров росли быстрее инфляции: в 2019 году — на 7,05%, в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%. По расчетам правительства, в среднем пенсии будут увеличиваться на 1 тыс. руб. ежегодно.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минтруд РФ, Максим Топилин, занятость
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