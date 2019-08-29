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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+72,43%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста

В России проживают 6 млн неработающих предпенсионеров. При этом только 40% россиян предпенсионного возраста официально трудоустроены, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Пенсионного фонда страны (ПФР) в Минтруд.

Издание отмечает, что в документе содержится информация на основе данных СНИЛС. Она касается работающих мужчин 1959–1963 годов рождения и женщин 1964–1968 годов рождения, общая численность которых составляет 4 млн человек. Газета добавляет, что данные из письма подтвердили в пресс-службе ПФР.

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Минтруд предсказал рост числа безработных предпенсионеров в полтора раза

По данным Росстата, в России проживает 10,1 млн предпенсионеров. Таким образом только 40% из них трудоустроены. «Известия» отмечают, что неработающие граждане этой категории завершили свою профессиональную деятельность досрочно или из-за инвалидности.

В середине августа Минтруд сообщал, что число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек, по данным за второй квартал 2019 года. Роструд отмечал, что в первом квартале число безработных пенсионеров составляло 113 млн человек.

В середине июля Минтруд прогнозировал, что число официально зарегистрированных в качестве безработных предпенсионеров возрастет более чем в полтора раза. В ведомстве добавили, что в 2020 году оно составит 150 тыс. человек.

Теги: Минтруд, безработные, Росстат
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