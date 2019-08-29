СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста

В России проживают 6 млн неработающих предпенсионеров. При этом только 40% россиян предпенсионного возраста официально трудоустроены, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Пенсионного фонда страны (ПФР) в Минтруд.

Издание отмечает, что в документе содержится информация на основе данных СНИЛС. Она касается работающих мужчин 1959–1963 годов рождения и женщин 1964–1968 годов рождения, общая численность которых составляет 4 млн человек. Газета добавляет, что данные из письма подтвердили в пресс-службе ПФР.

По данным Росстата, в России проживает 10,1 млн предпенсионеров. Таким образом только 40% из них трудоустроены. «Известия» отмечают, что неработающие граждане этой категории завершили свою профессиональную деятельность досрочно или из-за инвалидности.

В середине августа Минтруд сообщал, что число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек, по данным за второй квартал 2019 года. Роструд отмечал, что в первом квартале число безработных пенсионеров составляло 113 млн человек.