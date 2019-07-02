Роструд узнал о планах большинства россиян продолжать работать на пенсии

Более половины — 56,3% — россиян планируют продолжать работать после достижения пенсионного возраста, свидетельствуют данные опроса Роструда, поступившие в РБК. Не собираются продолжать трудовую деятельность 27,1% опрошенных, а 16,6% респондентов не задумывались об этом.

Продолжать работать на пенсии на той же специальности хотели бы 30,1% участников исследования, а перейти на неполный рабочий день и менее сложную работу — 25% опрошенных. Еще 35,9% респондентов хотели бы по достижению пенсионного возраста уйти на пенсию и заниматься домашними делами.

Большинство участников опроса (34,5%) заявили, что хотели бы работать на госпредприятии, 23,2% — из дома. Открыть собственное дело на пенсии планируют 15,8% респондентов, а работать в частной компании — 7,3%.

По мнению 77,6% респондентов, трудоустройство гражданина предпенсионного возраста зависит от готовности работодателя принять такого сотрудника. 11,8% участников опроса считают, что трудоустройство определяется желанием человека работать, а 10,5% — его профессиональными навыками и квалификацией.