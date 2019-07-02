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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
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Роструд узнал о планах большинства россиян продолжать работать на пенсии

Более половины — 56,3% — россиян планируют продолжать работать после достижения пенсионного возраста, свидетельствуют данные опроса Роструда, поступившие в РБК. Не собираются продолжать трудовую деятельность 27,1% опрошенных, а 16,6% респондентов не задумывались об этом.

Продолжать работать на пенсии на той же специальности хотели бы 30,1% участников исследования, а перейти на неполный рабочий день и менее сложную работу — 25% опрошенных. Еще 35,9% респондентов хотели бы по достижению пенсионного возраста уйти на пенсию и заниматься домашними делами.

Большинство участников опроса (34,5%) заявили, что хотели бы работать на госпредприятии, 23,2% — из дома. Открыть собственное дело на пенсии планируют 15,8% респондентов, а работать в частной компании — 7,3%.

Общество
Минтруд подсчитал работающих пенсионеров

По мнению 77,6% респондентов, трудоустройство гражданина предпенсионного возраста зависит от готовности работодателя принять такого сотрудника. 11,8% участников опроса считают, что трудоустройство определяется желанием человека работать, а 10,5% — его профессиональными навыками и квалификацией.

Опрос был проведен на портале Роструда «Работа в России» с 28 мая по 21 июля, в нем участвовали 7833 респондента.

По данным Минтруда от 1 января 2019 года, в России проживают 43,8 млн пенсионеров, из них работают 9,6 млн. В Роструде ранее сообщали, что общая доля обратившихся в службы занятости составляет 4,2%. Этот показатель наиболее высок в Санкт-Петербурге, Сахалинской и Московской областях.

Теги: Роструд, Опрос, пенсия
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