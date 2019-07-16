Россияне заявили о важности госконтроля за их накоплениями на пенсию

Россияне заявили о важности госконтроля за их накоплениями на пенсию

Главными условиями для самостоятельных накоплений на пенсию россияне считают государственные гарантии и контроль за их деньгами, показал опрос ВЦИОМа. Об альтернативах отчислениям в ПФР знают меньше 60% респондентов

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Чтобы накопить больше денег для жизни на пенсии, россияне готовы рассмотреть различные альтернативы обязательным отчислениям части дохода в Пенсионный фонд, но основными условиями для этого они считают государственные гарантии для накоплений и жесткий контроль за ними со стороны государства, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК. В то же время четверть населения не планирует никаких вложений, кроме отчислений в ПФР.

Телефонный опрос проводился 2 июля 2019 года по заказу Института региональных проблем. Участие в нем приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

О тех или иных альтернативах обязательным отчислениям в ПФР знали 58% респондентов. Респонденты в основном концентрируются на консервативных способах накоплений: чтобы обеспечить себе дополнительный доход на пенсии, 23% россиян планируют или хотели бы оформить банковский вклад, 21% — намерены копить самостоятельно в наличных рублях или валюте, 18% — инвестировать в недвижимость. Еще по 10% респондентов рассматривают инвестиционное страхование жизни или вклады в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), а 8% — накопительное страхование.

В то же время треть россиян — 36% — не используют для дополнительного дохода никакие из предложенных им альтернативных инструментов, а четверть респондентов — 24% — и впредь обращаться к ним не намерены, следует из данных ВЦИОМа.