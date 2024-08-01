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Общество ,  
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В результате обрушения дома в Тагиле погиб один человек

По данным МЧС, в результате взрыва пострадали десять человек, среди них пятеро детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, рассказали в региональном минздраве
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram

Один человек погиб в результате взрыва газа и обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Еще восемь человек находятся под завалами.

«Предварительно, при обрушении жилого дома погиб один человек, еще восемь находятся под завалами», — сказал собеседник агентства.

Телеграм-каналы SHOT и Mash также сообщили о гибели одного человека.

В МЧС сообщили, что всего пострадали десять человек, в том числе пятеро детей. Спасательные работы продолжаются. К месту происшествия прибыли аэромобильная группировка ГУ МЧС по Свердловской области и специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

В результате обрушения дома в Тагиле погиб один человек
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В минздраве Свердловской области отметили, что двое пострадавших при обрушении дома находятся в тяжелом состоянии. «Медики городской больницы № 1 оказывают помощь двум взрослым пациентам — женщине с травматическим шоком и переломом ноги и мужчине с травмами скелета и живота», — написали в ведомстве.

В пресс-службе МЧС России ранее сообщили РБК, что, по предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа.

По факту обрушения жилого дома Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Частично разрушенный при взрыве дом расположен по адресу: ул. Сибирская, 83. Это пятиэтажное панельное здание с четырьмя подъездами, следует из данных сервиса «Домклик». Дом был построен в 1973 году, а его износ не превышал 30%. Капитальный ремонт планировался на 2030–2032 годы, а ремонт системы газоснабжения — на 2042–2044 годы, всего в доме 80 квартир, пишет издание Е1. ТАСС сообщил, что в результате происшествия разрушены около 15 квартир.

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Нижний Тагил взрыв газа в жилом доме обрушение дома
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