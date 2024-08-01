Перед взрывом в доме в Нижнем Тагиле неизвестные проверяли газовые трубы

За несколько дней до взрыва в доме в Нижнем Тагиле двое неизвестных проверяли в нем газовые трубы, сообщает издание MK, Tagilcity и телеграм-канал Shot со ссылками на жильцов и очевидцев.

По словам жильца Евгения, к некоторым из его соседей приходили неизвестные люди, представившиеся газовщиками, и осматривали трубы. В момент как обхода жильцов дома, так и взрыва, его не было дома — он находился на работе.

Как пишет МК, подозрительные люди пришли не только в дом, где произошел взрыв, но и в соседнее здание по адресу проспект Вагоностроителей, 68. Там многие жители не пускали проверяющих, «и тогда один из них в сердцах стукнул по газовой трубе».

«Кроме того, по словам местных жителей, незадолго до взрыва в обрушившийся дом заходили люди, представившиеся газовщиками. Они крутили краны. Их выгнали местные жители», — пишет Tagilcity.

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Как рассказали очевидцы телеграм-каналу Shot, двоих неизвестных в форме газовой службы выгнали из соседнего дома за 15 минут до взрыва. По их словам, мужчины ходили по квартирам и якобы проверяли газовое оборудование. Жильцы также подтвердили, что один из неизвестных ударил по газовой трубе, после чего мужчины убежали.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле прогремел утром 1 августа. В результате обрушились два подъезда. По предварительным данным МЧС, причиной стал взрыв газа. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов. В результате обрушения пострадали по крайней мере восемь человек, поиски пострадавших и разбор завала продолжаются.